Около 70 разработок в сфере фотоники показал "Швабе" на выставке в Мюнхене

Около 70 разработок в сфере фотоники показал Швабе на выставке в Мюнхене

Около 70 разработок в сфере фотоники показал Швабе на выставке в Мюнхене

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прорывные разработки в области лазерной техники продемонстрировал холдинг "Швабе" на престижной выставке Laser World of Photonics 2017, которая прошла в Мюнхене, сообщает пресс-служба холдинга.

"В качестве ключевого экспоната был представлен дисковый активный элемент — ноу-хау холдинга. За уникальный состав неодимового фосфатного стекла, усиливающего лазерное излучение и защищенного 11 патентами России, разработка была удостоена премии правительства РФ в области науки и техники 2016 года. С началом своего применения она может решить проблему создания сверхмощных энергетических комплексов будущего, — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, холдинг продемонстрировал новинку — SWIR-камеру коротковолнового ИК-диапазона спектра. В числе особенностей изделия — способность "видеть" невидимый человеческому глазу объект.

В целом же, в Мюнхене "Швабе" представил порядка семидесяти разработок в области фотоники — 17 видов дифракционной оптики, монокристаллы и нанокристаллический материал для лазерных затворов, одно- и многомодовое оптическое волокно, прицелы и дальномеры.

По словам первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова, выставка Laser World of Photonics 2017 является эффективной отраслевой площадкой, дающей хороший импульс для развития науки 21-го века.

"В рамках своего присутствия в Германии холдинг подтвердил статус российского лидера в области фотоники, укрепив свои позиции в данной отрасли. Переговоры, состоявшиеся в Мюнхене между "Швабе" и рядом зарубежных компаний, могут открыть хорошие перспективы в плане партнерства в научно-технической сфере, укрепления сотрудничества с ФРГ и расширения карты сбыта продукции", — сказал Попов.