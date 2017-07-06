"Кассини" получил фотографии самой "акробатической" луны Сатурна

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил самые детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров, которая движется вокруг планеты гиганта уникальным и фактически неповторимым образом, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Эпиметей – один из самых необычных спутников Сатурна, открытых в прошлом столетии. Долгое время в его существовании ученые сомневались, и считали его совсем другой луной "властелина колец", Янусом, чья орбита расположена всего в 50 километрах от траектории движения Эпиметея.

Это расстояние гораздо меньше, чем диаметр и той, и другой планеты, что заставляло ученых ломать головы и копья до 1978 года, когда в систему Сатурна прибыл зонд "Вояджер-1" и получил первые снимки "Януса", который, как и положено планете с подобным названием, действительно был двуликим.

Оказалось, что в этой точке существует не одна, а две небольших планеты, которые очень необычно взаимодействуют друг с другом по мере вращения вокруг Сатурна. Образно выражаясь, планеты "кувыркаются", подобно паре акробатов, перепрыгивая с одной орбиты на другую в тот момент, когда одна луна "догоняет" другую.

Подобные "кувырки" происходят достаточно часто по космическим меркам, примерно раз в четыре года, что делает пару Янус-Эпиметей уникальным объектом в Солнечной системе. По этой причине ученые достаточно активно следили за ними, используя и наземные телескопы, и инструменты зонда "Кассини".

Последние снимки Эпиметея, как отмечают специалисты НАСА, были получены "Кассини" в феврале этого года, когда зонд совершал серию "нырков" через кольца планеты-гиганта, которые предваряли сближение с Титаном в конце апреля и начало последнего этапа его жизни, получившего громкое название "Финал оперы".

В данный момент "Кассини" совершает свой 12 пролет через промежуток между кольцами и атмосферой планеты-гиганта, в рамках которого он уже изучил то, как их пыль загораживает свет далеких звезд, а также получил новые фотографии "пропеллеров" в крупнейших кольцах.

Во время пролета через кольца "Кассини" проведет уникальный эксперимент и попытается получить первые данные по тому, как пылинки, сталкивающиеся с его антенной, порождают микроскопические облачка плазмы. Эти облачка, как сегодня считают ученые, могут наносить существенные повреждения зондам на орбите Земли или за ее пределами, и их изучение при помощи "Кассини" поможет понять, насколько реальна эта угроза.