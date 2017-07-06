США
6.076 июля12:27МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Кассини" получил фотографии самой "акробатической" луны Сатурна

12:2406.07.2017
0110
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteФотография поверхности Эпиметея, одной из самых небольших лун СатурнаФотография поверхности Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил самые детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров, которая движется вокруг планеты гиганта уникальным и фактически неповторимым образом, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Эпиметей – один из самых необычных спутников Сатурна, открытых в прошлом столетии. Долгое время в его существовании ученые сомневались, и считали его совсем другой луной "властелина колец", Янусом, чья орбита расположена всего в 50 километрах от траектории движения Эпиметея.

Это расстояние гораздо меньше, чем диаметр и той, и другой планеты, что заставляло ученых ломать головы и копья до 1978 года, когда в систему Сатурна прибыл зонд "Вояджер-1" и получил первые снимки "Януса", который, как и положено планете с подобным названием, действительно был двуликим.

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
Последний аккорд "Кассини": финал сатурнианской оперы для НАСА

Оказалось, что в этой точке существует не одна, а две небольших планеты, которые очень необычно взаимодействуют друг с другом по мере вращения вокруг Сатурна. Образно выражаясь, планеты "кувыркаются", подобно паре акробатов, перепрыгивая с одной орбиты на другую в тот момент, когда одна луна "догоняет" другую.

Подобные "кувырки" происходят достаточно часто по космическим меркам, примерно раз в четыре года, что делает пару Янус-Эпиметей уникальным объектом в Солнечной системе. По этой причине ученые достаточно активно следили за ними, используя и наземные телескопы, и инструменты зонда "Кассини".

Последние снимки Эпиметея, как отмечают специалисты НАСА, были получены "Кассини" в феврале этого года, когда зонд совершал серию "нырков" через кольца планеты-гиганта, которые предваряли сближение с Титаном в конце апреля и начало последнего этапа его жизни, получившего громкое название "Финал оперы".

Кольца Сатурна на фоне восходящего Солнца
© NASA / JPL-Caltech/ Space Science Institute
"Кассини" сфотографировал восход солнца на Сатурне

В данный момент "Кассини" совершает свой 12 пролет через промежуток между кольцами и атмосферой планеты-гиганта, в рамках которого он уже изучил то, как их пыль загораживает свет далеких звезд,  а также получил новые фотографии "пропеллеров" в крупнейших кольцах.

Во время пролета через кольца "Кассини" проведет уникальный эксперимент и попытается получить первые данные по тому, как пылинки, сталкивающиеся с его антенной, порождают микроскопические облачка плазмы. Эти облачка, как сегодня считают ученые, могут наносить существенные повреждения зондам на орбите Земли или за ее пределами, и их изучение при помощи "Кассини" поможет понять, насколько реальна эта угроза.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена