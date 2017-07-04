Россия и Китай выступают против военного противостояния в космосе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай отмечают рост опасности милитаризации космического пространства и превращение космоса в зону военного противостояния, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах.

"Стороны считают, что нарастает опасность милитаризации космического пространства и превращения космоса в зону военного противостояния. Развитие этой тенденции приведет к подрыву стратегической стабильности и будет угрожать международной безопасности", — говорится в документе.

В этой связи стороны обращают внимание на важность запуска переговорного процесса и разработку соответствующих международно-правовых документов на базе российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (обновлённый проект был представлен 10 июня 2014 года на Конференции по разоружению в Женеве).

"Важно также продвигать международную инициативу политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе. Это соответствует целям, декларируемым указанным российско-китайским проектом, отвечает задаче по недопущению вепонизации космического пространства", — говорится в документе.

Действующий Договор о космосе 1967 года запрещает размещение в космосе оружия массового поражения и милитаризацию Луны и других небесных тел.