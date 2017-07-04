Облысение преодолено: врачи показали новые технологии пересадки волос

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В Бирмингеме была продемонстрирована штатная работа робототехнического хирурга-трансплантолога волосяных фолликул. Робот Artas анализирует 3D-снимки донорской (зона головы, с которой берут волосы для пересадки) и реципиентной (зона облысения) областей, плотность волосяного покрова и извлекает волосяные луковицы только из тех мест, где остается оптимальное количество волос для создания "естественной густоты". Здесь ни один, даже самый опытный хирург, не может сравниться с математической точностью робота.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Роботизированная трансплантация волос с помощью робота Artas

Задача хирурга — задать параметры для пересадки: направление и угол роста нового волоса и плотность надрезов. Дальше в работу вновь вступает робот: согласно установленной программе он способен подготовить до 1500 микроотверстий в час, — стоит ли говорить, что это в разы сокращает время операции. От сокращения времени выигрывает и пациент, и хирург, который устает к концу 8-10 часовой процедуры. Кроме того, это хорошо и для фолликул: чем меньше время, которое извлеченные волоски пробудут вне организма, тем скорее они приживутся на новом месте.

После этого остается только посадить в подготовленные "лунки" новые "ростки-волосы". Пока это делается вручную, однако, разработчики вплотную приступили к тому, чтобы обеспечить этой функцией новую версию робота.

Пересадка волос с помощью робота длится 2-4 часа, а за 48 часов затягиваются все открытые раны. Через 5 дней уже можно идти на работу.На видео Никола Трахин из Австралии, который к 50 годам понял, что хочет изменить пол на женский. Теперь он борется с проблемой облысения.