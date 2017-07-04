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РИА Наука
РИА Наука

Медики раскрыли связь между NAFTA и эпидемией ожирения в Канаде

14:2704.07.2017
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© AP Photo / Mark LennihanМужчина с избыточным весом в Центре международной торговли Нью-ЙоркеМужчина с избыточным весом в Центре международной торговли Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Договор о свободной торговле NAFTA крайне негативно повлиял на здоровье канадцев, так как он открыл рынок Канады для поступления туда дешевого и высококалорийного сахарного сиропа и напитков на его основе, говорится в статье, опубликованной в Canadian Medical Association Journal.

"Наши выводы в целом соответствуют гипотезе  о том, что расширение торговли с США через NAFTA могло послужить одной из причин возникновения эпидемии ожирения и диабета в Канаде. Все это указывает на то, что новые торговые соглашения, подобные NAFTA, могут увеличить приток вредных продуктов на рынки и ухудшить состояние здоровья населения", — пишет Дэвид Стаклер (David Stuckler) из Стэнфордского университета (США).

Соглашение о свободной торговле в Северной Америке, NAFTA, является одним из первых международных нормативно-правовых документов, создающих зоны свободной торговли, простирающиеся сразу на несколько стран и охватывающие почти все сферы экономической деятельности, за исключением небольшого числа категорий товаров.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Сторонники этого договора считают, что бурный экономический рост в США и Мексике в конце 1990 годов был напрямую связан с его подписанием и налаживанием прямого товарообмена между тремя ведущими экономиками Северной Америки.

Его противники, в том числе и президент США Дональд Трамп, считают, что это соглашение привело лишь к "бегству" промышленных предприятий и активов в Мексику и оффшорные зоны, создало гигантский дефицит торгового баланса и вызвало обнищание среднего класса в США. В свою очередь, статистические данные за 2015 год показывают, что создание NAFTA никак не повлияло на ВВП США и Канады, и было крайне выгодным для Мексики.

Стаклер и его коллеги открыли еще один негативный эффект, связанный с запуском зоны свободной торговли, изучая то, что они называют "уникальным практическим экспериментом" – изменения в политике NAFTA в отношении продажи различных типов сладостей и сахара.

Официальная резиденция президента США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дело в том, что изначально все три страны-участницы договора согласились не отменять таможенные пошлины на ввоз различных сахаросодержащих напитков и товаров. В 1998 году часть этих тарифов была отменена для сахара и сиропа, произведенного из кукурузы, что открыло рынки Мексики и Канады для дешевой кукурузной патоки, производимой в США.

Авторы статьи воспользовались этим случаем для изучения того, как подобные торговые соглашения могут влиять на здоровье целых государств. Для этого они проанализировали статистику по потреблению сладких напитков и сахара в Канаде с 1985 года по настоящее время и проверили, повлияли ли изменения в NAFTA на эти статистические данные.

Как оказалось, такая связь действительно существовала – начиная с 1998 года, количество сахара, съедаемого в день канадцами, увеличилось на 41 килокалорию. Это относительно небольшое увеличение, в свою очередь, послужило причиной резкого роста числа людей, страдающих от ожирения – их количество выросло с 5% в 1985 году до 15% на рубеже тысячелетий. Аналогичным образом, число диабетиков выросло с 3,3% в 1998 году до 5,6% сегодня.

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© REUTERS / Stringer
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Ничего подобного, как отмечают ученые, не наблюдалось в Великобритании, Австрии и еще 14 других странах, где нет подобных соглашений о свободной торговле сахаром и сладкими напитками. Все это указывает на то, что договор NAFTA напрямую и негативно повлиял на здоровье жителей Канады.

Подобные результаты наблюдений, по мнению Стаклера и его коллег, говорят о том, что политикам следует учитывать не только экономические плюсы от подобных соглашениях при переговорах по их подписанию, но и то, как эти договора могут влиять на здоровье целых стран, открывающих свои рынки для притока дешевых продуктов, табака и алкоголя.

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