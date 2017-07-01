Возвращение грузового корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Возвращение американского космического грузового корабля Dragon с МКС на Землю откладывается на 3 июля из-за неблагоприятных погодных условий в Тихом океане, сообщило НАСА в пятницу.

Ранее сообщалось, что Dragon покинет МКС в 18.38 мск в воскресенье 2 июля и спустя пять с половиной часов приводнится в Тихом океане.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Тихом океане во время приводнения SpaceX и НАСА приняли решение перенести отстыковку грузовика Dragon на понедельник, 3 июля", — говорится в сообщении.

По новому расписанию, корабль покинет МКС в 09.28 мск в понедельник и приводнится в 418 километрах от побережья Калифорнии.

Корабль Dragon прибыл на МКС 5 июня, доставив на орбитальную станцию около трех тонн груза. Для него это был второй рейс на станцию, ранее основная конструкция капсулы этого грузового корабля уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

SpaceX осуществляет доставку грузов на МКС по контракту с НАСА с 2012 года, за это время она выполнила 11 грузовых рейсов на станцию. Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 и впервые в июне отправила на МКС уже летавший в космос грузовик Dragon.