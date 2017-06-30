Легкий ремонт тяжелых конструкций: реинкарнация с помощью композитов

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. В последнее время все большее количество массивных зданий и других сооружений ремонтируется с помощью композитов. Довольно сложно представить себе, как можно укрепить огромный мост "тряпочкой", которая просто наклеивается на поврежденное место. Однако, как говорят разработчики, конструкция, укрепленная углеродной тканью, получается в 6-7 раз прочнее стали. Кроме того, осуществляется такой ремонт без привлечения крупной строительной техники и квалифицированной рабочей силы, — ведь наклеить углеродною ленту на поверхность может практический любой человек. А дальше, — технологии делают "свое дело": ткань пропитывается связующим веществом и превращается в жесткий пластик. В отличие от стали пластик не ржавеет, что увеличивает долговечность такого ремонта. Так как же происходит это "превращение"?

© Фото : Joel Brehm, University of Nebraska-Lincoln Office of Research and Economic Development Российские физики "сплели" из нанотрубок космически прочный материал

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Строение углеродного волокна под микроскопом © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Строение углеродного волокна под микроскопом

Как известно, механическая прочность твердых тел определяется силой межатомной связи этого вещества. Для твердого тела механическая прочность и твердость пропорциональны. Поэтому мы так ценим алмазы, — самые твердые вещества земного происхождения, в которых имеются прочные межатомные связи углерод-углерод. Такие же связи имеются и в графите, но он имеет слоистую структуру. Внутри слоев графита имеются прочные связи углерод-углерод, а между слоями межатомные связи углерод-углерод слабые, их называют вандерваальсовыми. Однако можно попробовать по-разному расположить чешуйки графита. На этом принципе построены все эксперименты с углеродными волокнами.

После того, как они были проведены, был найден способ получения полиакрилнитрила – синтетического каучука. Дальше полиакрилнитрил окисляют — это многоступенчатая термообработка волокна при 200–300°С в воздушной среде. Потом происходит карбонизация — образование графитоподобных структур при термообработке при 300 – 1500°С, а также графитация – термообработка волокна при 2000– 3000°С в инертной среде.

Производство углеродного волокна Производство углеродного волокна

Как правило, углеродные ленты для системы внешнего армирования ткут из углеродных волокон, содержащих 12 000 филаментов, — то есть, элементарных нитей. Эти нити в 100 раз тоньше, чем человеческий волос, диаметр каждой примерно от 4 до 8 микрон. Они образованы преимущественно атомами углерода (92–99%), которые объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно друг другу. Именно это выравнивание придает волокну большую прочность на растяжение.

© Иллюстрация РИА Новости Сравнение толщины филамента углеродного волокна и человеческого волоса © Иллюстрация РИА Новости Сравнение толщины филамента углеродного волокна и человеческого волоса

Дальше — нужно подобрать "клей", а точнее – эпоксидное связующее. Например, для "легких" тканей удобно использовать низковязкие связующие, позволяющие без труда провести пропитку наполнителя. В случае применения "тяжелых" тканей — высоковязкие, тиксотропные связующие, которые могут удержать наполнитель на вертикальных элементах зданий. Если необходимо выполнить ремонт сооружений в жарком климате или под воздействием прямых солнечных лучей, — используются связующие с повышенной сервисной температурой. Все это подбирается в зависимости от задачи: что и где нужно ремонтировать.

Ну вот и все! Научный процесс закончен. Можно просто раскатать бабину с тканью, и нанести "клей".

Усиление несущих балок автодорожного моста через реку Сторожевая. В ходе ремонта использовались углеродные ленты, сотканные из углеродного волокна, состоящего из 12000 филаментов, и эпоксидное связующее. Усиление несущих балок автодорожного моста через реку Сторожевая. В ходе ремонта использовались углеродные ленты, сотканные из углеродного волокна, состоящего из 12000 филаментов, и эпоксидное связующее.

А дальше происходит "волшебство" — процесс полимеризации. Это соединение углеродного волокна и молекул эпоксидной смолы. В процессе формования изделий из композитов происходят изменения их структуры и свойств, приводящие к затвердеванию материала.

В России на данный момент с помощью этой технологии отремонтировано более 1000 зданий и сооружений. Так посредством Системы внешнего армирования углеродными лентами были усилены кирпичные сводчатые перекрытия Корпуса № 1 Московского Кремля, где расположена резиденция главы государства. Прошлой осенью этой технологией были усилены балки моста через реку Сторожевая на 24-ом километре автодорожного маршрута "Выборг-Комсомольское-Светлогорск". Также, углеродными лентами были усилены несущие конструкции Большого Московского Государственного Цирка на проспекте Вернадского в Москве, здание насосной станции "Колочь" (АО "Мосводоканал"), усилены конструкции нефтехимического производства ООО "Тобольск-Нефтехим" (ПАО "Сибур Холдинг"), в Республике Башкортостан таким способом восстановили 12 автомобильных мостов.

Согласно лабораторным исследованиям, срок годности такого ремонта может достигать 50-ти лет.