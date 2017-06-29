Метод нейтронной активации поможет выявить дефекты в двигателях "Протонов"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Александр Ковалёв. Выявить скрытые дефекты в двигателях для ракет-носителей "Протон-М", скорее всего, можно будет без их разборки с помощью уникального метода нейтронной активации, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Панов, генеральный директор НПО "Техномаш" — головного предприятия госкорпорации "Роскосмос" по реализации Федеральной космической программы в области новых технологий.

Ранее сообщалось, что все запуски "Протонов" из-за выявленных проблем с двигателями производства "Воронежского механического завода" (ВМЗ) были свернуты ровно на год, 8 июня 2017 года состоялся первый после перерыва старт. На ВМЗ был отозван 71 двигатель.

"Наши специалисты принимали активное участие в работе комиссии по выявлению причин возникновения допущенных дефектов и разработке мероприятий по их устранению и предотвращению. Одно из направлений — поиск возможных методов для определения наличия неверной марки припоя. Совместно с МГУ имени Ломоносова, Институтом физико-технических проблем госкорпорации "Росатом", Объединенным институтом ядерных исследований нами проведена работа с образцами и макетами по апробации семи методов контроля. Перспективу решения задачи показал эксперимент Объединенного института ядерных исследований — метод нейтронной активации. Сегодня работы уже завершаются, скоро будет получен однозначный ответ, и, скорее всего, можно будет определить наличие возможных дефектов без разборки двигателей", — заключил Панов.

Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени "Протона": ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат вывести на орбиту все-таки удалось. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).

Затем генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил в интервью РИА Новости, что все дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 в количестве 71 единицы для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон" были возвращены обратно на ВМЗ. Согласно заключениям специалистов "Роскосмоса", при пайке компонентов на предприятии использовался припой, не соответствовавший технической документации.

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