Космический грузовик Dragon отстыкуют от МКС второго июля

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Американский космический грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, отстыкуется от МКС в воскресенье, 2 июля, сообщило НАСА.

"Dragon будет отпущен манипулятором Canadarm2 в воскресенье в 11:38 по времени Восточного побережья США (18:38 мск) и приводнится в Тихом океане через 5,5 часа", — сообщило НАСА в понедельник.

В ведомстве сообщили, что экипаж МКС в понедельник продолжил упаковывать в Dragon оборудование и материалы экспериментов, которые затем будут изучаться специалистами на Земле. Космический грузовик Dragon на сегодня является единственным кораблем, способным доставлять грузы со станции на Землю.

Корабль Dragon прибыл на МКС 5 июня, доставив на орбитальную станцию около трех тон груза. Для него это был второй рейс на станцию, ранее основная конструкция капсулы этого грузового корабля уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

SpaceX осуществляет доставку грузов на МКС по контракту с НАСА с 2012 года, за это время она выполнила одиннадцать грузовых рейсов на станцию. Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 и впервые в июне отправила на МКС уже летавший в космос грузовик Dragon.