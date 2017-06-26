Хаббл сфотографировал галактику, "нацелившую" на нас свою черную дыру

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре, сообщает сайт космического телескопа.

Как сегодня считают астрономы, в центре каждой галактики обитает сверхмассивная черная дыра, непрерывно поглощающая раскаленный газ и пыль из диска аккреции – кольцеобразного скопления материи, непосредственно окружающей ее. Часть этого газа и пыли выбрасывается черной дырой в виде джетов, тонких пучков газа, разогнанных почти до скорости света и выделяющих огромные количества энергии в виде света и рентгена.

Теоретические расчеты показывают, что черная дыра и диск аккреции, в свою очередь, должны быть окружены очень плотным "бубликом" из газа и пыли, который мешает распространению излучения джета и диска аккреции. Благодаря этому похожие галактики могут выглядеть совершенно по-разному, если мы смотрим на них под разными углами зрения.

В последние несколько лет эти теории, благодаря наблюдениям "Хаббла" за очень далекими галактиками, начинают подвергаться сомнениям, и поэтому ученые сегодня активно ищут и изучают галактики, чей "бублик" из пыли наклонен таким образом, что мы можем видеть черную дыру и ее ближайшее окружение.

Ярким примером этого является галактика 2XMM J143450.5+033843 в созвездии Девы, удаленная от нас на 400 миллионов световых лет, относительно небольшое расстояние по космическим меркам.

Эта галактика, помимо ее удачного расположения относительно Млечного Пути и Земли, является абсолютно заурядной во всех остальных отношениях – она относится к числу обычных спиральных галактик и входит в число так называемых "сейфертовских объектов" – галактик, внутри которых присутствует активная черная дыра.

Как показывают новые снимки "Хаббла", эта черная дыра сейчас поглощает гигантские количества материи и выбрасывает часть ее в виде джетов. Наблюдения за его свечением, как надеются ученые, помогут нам понять, действительно ли все сверхмассивные черные дыры ведут себя одинаково или же ученые что-то не понимают в механизмах эволюции и роста галактик и их крупнейших обитателей.