ДВФУ будет готовить специалистов по созданию лекарств из морских организмов

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыл новую образовательную программу по подготовке специалистов в области создания новых лекарств из морских организмов, сообщает вуз.

"В Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа "Медицинская химия", рассчитанная на пять лет. За это время студенты научатся выделять биологически активные соединения из природных источников, синтезировать их аналоги и исследовать действие на молекулярном уровне", — говорится в сообщении.

По данным вуза, студенты вместе с высококлассным химическим образованием получат знания по биологии, биомедицине и биотехнологии. Для новой программы разработаны уникальные курсы "Введение в молекулярную фармакологию", "Основы молекулярной иммунологии", "Целенаправленный синтез органических соединений", "Компьютерное моделирование биомолекул", "Генетика и молекулярная биология".

Партнером ДВФУ выступит Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН. Студенты будут ежегодно проходить практику на Морской экспериментальной станции института на юге Приморья, будут участвовать в экспедициях и научной работе.

На программу "Медицинская химия" для абитуриентов выделено 18 бюджетных мест.