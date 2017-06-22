В ДВФУ разработали новый метод зондирования комет и межпланетной пыли

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами разработали новый метод космического зондирования комет и межпланетной пыли, сообщает вуз.

"Подход основан на свойстве физических тел частично поляризовать отраженный солнечный свет. Этот эффект позволяет получать информацию о размере, структуре, составе объектов для дистанционного космического зондирования комет и облаков межпланетной пыли", — говорится в сообщении.

Новый метод основан на работах классика российской физики Николая Умова, который в начале ХХ века описал связь между отражательной способностью объекта и степенью поляризации отраженного от него света.

"В нашем новейшем исследовании мы убедились, что закон Умова проявляется одинаково как на больших объектах, например Луне, так и на одиночных микронных частицах — космической или атмосферной пыли. Этот эффект позволяет очень точно оценить концентрацию пылевых частиц — будь то в земной атмосфере или в космическом пространстве", — сообщил ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко.

Он отметил, что новый подход расширяет возможности исследования комет, облаков межпланетной пыли и атмосферных аэрозолей. Ученые планируют проводить поляриметрические наблюдения за атмосферой Земли и анализировать данные с помощью закона Умова.

Результаты исследований представлены в международных журналах Optics Letters и Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.