РФ и Бразилия изучают возможность совместных запусков ракетоносителей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия и Бразилия рассматривают возможность совместных запусков ракетоносителей с бразильского космодрома, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства напомнил, что на территории Бразилии действует четыре иноземные станции российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

"Изучается возможность для совместных запусков с бразильского космодрома и производство ракетоносителей малого и среднего класса. Есть идеи по налаживанию кооперации в сфере дистанционного зондирования земли", — заявил Путин.

"Считаем перспективной работу по поддержке действующих и созданию новых технологических альянсов", — добавил он.

В совместном заявлении для прессы Путин подчеркнул, что Россия и Бразилия тесно сотрудничают в мирном освоении космоса. "В Бразилии открыт оптико-электронный комплекс по обнаружению космического мусора", — сообщил президент РФ.