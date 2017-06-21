"Швабе" запустил в серию модифицированный метеорологический прибор

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (входит в состав холдинга "Швабе") запустили в серийное производство модифицированный метеорологический прибор — датчик высоты облаков, сообщает пресс-служба "Швабе".

Прибор обеспечивает измерение, отображение и регистрацию параметров высоты нижней границы облаков или вертикальной видимости в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), предъявляемыми к метеорологическому обеспечению взлета и посадки воздушных судов.

По словам первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова, в приборе в качестве излучателя вместо импульсной лампы применен более долговечный лазерный светодиод, позволяющий проводить качественные измерения нижней границы облаков в диапазоне от 15 до 3 тысяч метров. Прибор может эксплуатироваться автономно или в составе автоматической метеорологической станции.