Ученый: в школах США сегодня не учат отличать правду от чепухи

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Современные школы должны учить детей не зазубривать факты, а самостоятельно отличать правду от дезинформации и чепухи, заявил известный космолог Лоуренс Краусс, выступая на пресс-конференции в лаборатории Касперского, посвященной открытию фестиваля Kaspersky Geek Picnic.

"Сегодня в мире возникла новая проблема – гигантское количество информации, среди которой есть как правда, так и, как сейчас любят говорить в Америке, "альтернативные факты". Большое количество таких "фактов" позволяет некоторым людям жить в мире альтернативной реальности, который кажется им таким же настоящим, как и реальный мир", — заявил ученый.

Как отметил Краусс, в последние 20 лет информационная картина мира изменилась – сегодня практически каждый человек имеет мобильный телефон с доступом в интернет и может как получать, так и производить как настоящую, так и ложную информацию. По его словам, большинство людей просто не приспособлено к обработке такого количества информации, и поэтому кампании по политической или антинаучной дезинформации сегодня работают так эффективно. Примером этого, по его мнению, стала кампания по выборам президента США в прошлом году.

"Поэтому сегодня главная задача образования – учить людей не фактам, а тому, как можно отличить правду от чепухи. В США сегодня такого образования нет – у нас науку преподают как набор неких фактов и истин, и не представляют ее как процесс, который позволяет получить эти факты и проверить другие утверждения, основываясь на неких эмпирических критериях", — продолжает американский космолог.

Модернизация системы образования, по словам Краусса, является главным приоритетом в Соединенных Штатах сегодня для того, чтобы скорость экономического и научного развития не снизились.

"Именно это, как мне кажется, нам нужно прививать подрастающему поколению для того, чтобы оно могло нормально жить в 21 веке. Если мы не сможем этого сделать, то тогда будущее всего мира и самих принципов демократии будет под угрозой", — заключил космолог.

