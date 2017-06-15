США
15.0615 июня14:03МСК
USD57.44+0.41
EUR64.28+0.33
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Россия старается не вмешиваться во внутренние дела на Украине, заявил Путин
РИА Наука
РИА Наука

Психологи из России выяснили, к чему ведет разрыв связи между полушариями

14:0215.06.2017
0140
© Fotolia / pixologic МозгМозг
© Fotolia / pixologic

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Ученые из МГУ проследили за поведением людей, у которых повреждена или отсутствует связь между полушариями мозга, и рассказали о характерных для них психологических патологиях на конференции Европейского конгресса психиатров во Флоренции.

"Мы попытались оценить важную составляющую социальной коммуникации и поведения в целом лиц с патологией мозолистого тела — способность оценивать эмоциональное состояние другого человека. Наше исследование продемонстрировало проблемы с пониманием эмоций у пациентов с нарушенным межполушарным взаимодействием", — рассказывает Мария Ковязина, психолог из МГУ имени М.В. Ломоносова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сегодня многие обыватели и ученые считают, что левое и правое полушарие мозга приспособлены для решения разных задач – его правая половинка отвечает за "математику" и логическое мышление, а левая – за устную, письменную речь и творческие способности. В принципе, подтверждения этого были найдены в ходе опытов. В частности, так называемые зоны Брока и Вернике, отвечающие за речь, находятся в левой половине мозга.

Молодая пара, архивное фото
© Fotolia / Lev Dolgatsjov
Ученые: "общение" отделов мозга между собой различно у мужчин и женщин

Что интересно, нарушение связи между полушариями в результате травмы мозолистого тела — толстого пучка нейронов, соединяющего их между собой, не лишает человека способности говорить или логически мыслить, но необычным образом меняет его психику. Это заставляет ученых уже несколько десятилетий наблюдать за поведением людей, потерявших мозолистое тело в результате травмы мозга или не имеющих его от рождения.

Как рассказывает Ковязина, родители детей с подобной патологией часто говорят о плохих социальных навыках своих сыновей и дочерей, об их эмоциональной незрелости и неспособности нормально общаться со сверстниками и планировать свои действия.

Рыже-серый валлаби и его детеныш
© Фото : Андрей Гилев, National Geographic Society
Практически все кенгуру оказались левшами, выяснили ученые

Ковязина и ее коллеги по  МГУ проверили, так ли это на самом деле, проследив за поведением дюжины таких людей в разных социальных ситуациях. В частности, ученые показывали им видеоролики и просили описать то, какие чувства переживали их участники, и демонстрировали несколько фотографий, на которых были изображены "нормальные" лица людей, проявлявших разные эмоции, и подчеркнуто вычурные гримасы.

Эти опыты показали, что люди с поврежденным мозолистым телом не способны различать нормальные лица и гримасы, а также не могут понять, какие эмоции и внутренние переживания испытывают актеры в видеороликах.

Зубы человека умелого, на которых сохранились следы его праворукости
© Фото : David Frayer
Ученые: люди были правшами уже 1,8 миллиона лет назад

По мнению ученых, это происходит по той причине, что больные с врожденной патологией мозолистого тела не накапливают опыта в процессе общения, а больные с приобретенной патологией не могут им воспользоваться, так как затруднено его извлечение.

"Мы показали, что трудности в сфере социальных навыков, эмоциональной коммуникации, дефицит в понимании коммуникативных замыслов другого, юмора, метафор, сарказма могут быть характерны не только для больных с поражениями лобных отделов и правого полушария головного мозга, но и для больных с различной патологией мозолистого тела. Это требует дальнейшей экспериментальной проверки", — заключает психолог.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена