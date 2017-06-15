Психологи из России выяснили, к чему ведет разрыв связи между полушариями

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Ученые из МГУ проследили за поведением людей, у которых повреждена или отсутствует связь между полушариями мозга, и рассказали о характерных для них психологических патологиях на конференции Европейского конгресса психиатров во Флоренции.

"Мы попытались оценить важную составляющую социальной коммуникации и поведения в целом лиц с патологией мозолистого тела — способность оценивать эмоциональное состояние другого человека. Наше исследование продемонстрировало проблемы с пониманием эмоций у пациентов с нарушенным межполушарным взаимодействием", — рассказывает Мария Ковязина, психолог из МГУ имени М.В. Ломоносова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сегодня многие обыватели и ученые считают, что левое и правое полушарие мозга приспособлены для решения разных задач – его правая половинка отвечает за "математику" и логическое мышление, а левая – за устную, письменную речь и творческие способности. В принципе, подтверждения этого были найдены в ходе опытов. В частности, так называемые зоны Брока и Вернике, отвечающие за речь, находятся в левой половине мозга.

Что интересно, нарушение связи между полушариями в результате травмы мозолистого тела — толстого пучка нейронов, соединяющего их между собой, не лишает человека способности говорить или логически мыслить, но необычным образом меняет его психику. Это заставляет ученых уже несколько десятилетий наблюдать за поведением людей, потерявших мозолистое тело в результате травмы мозга или не имеющих его от рождения.

Как рассказывает Ковязина, родители детей с подобной патологией часто говорят о плохих социальных навыках своих сыновей и дочерей, об их эмоциональной незрелости и неспособности нормально общаться со сверстниками и планировать свои действия.

Ковязина и ее коллеги по МГУ проверили, так ли это на самом деле, проследив за поведением дюжины таких людей в разных социальных ситуациях. В частности, ученые показывали им видеоролики и просили описать то, какие чувства переживали их участники, и демонстрировали несколько фотографий, на которых были изображены "нормальные" лица людей, проявлявших разные эмоции, и подчеркнуто вычурные гримасы.

Эти опыты показали, что люди с поврежденным мозолистым телом не способны различать нормальные лица и гримасы, а также не могут понять, какие эмоции и внутренние переживания испытывают актеры в видеороликах.

По мнению ученых, это происходит по той причине, что больные с врожденной патологией мозолистого тела не накапливают опыта в процессе общения, а больные с приобретенной патологией не могут им воспользоваться, так как затруднено его извлечение.

"Мы показали, что трудности в сфере социальных навыков, эмоциональной коммуникации, дефицит в понимании коммуникативных замыслов другого, юмора, метафор, сарказма могут быть характерны не только для больных с поражениями лобных отделов и правого полушария головного мозга, но и для больных с различной патологией мозолистого тела. Это требует дальнейшей экспериментальной проверки", — заключает психолог.