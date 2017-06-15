Наркозависимость оказалась связана с чувством голода, выяснили ученые

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тяга к наркотикам и другие элементы наркотической зависимости затрагивают те же нейроны в мозге человека, что и чувство голода, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature.

"Если выражаться очень просто, то в тот момент, когда вы голодны, картинка чизбургера может очень сильно влиять на ваше поведение. Когда вы сыты, эта же самая картинка может резко стать менее аппетитной. Те нейроны "чувства голода" в островковой коре, которые отвечают за эту реакцию, могут играть важную роль в развитии необъяснимой тяги к перееданию и наркотикам", — рассказывает Иоав Ливни (Yoav Livneh) из Гарвардского университета (США).

Ученые достаточно давно обратили внимание на то, что поведение бывших наркоманов и алкоголиков и вероятность их возвращения к вредной привычке влияет не только то, как устроена их психика, но и среда, в которой они живут после реабилитации.

Как показали многочисленные эксперименты, проведенные в последние годы, знакомые лица собутыльников и других наркоманов, помещения, характерная "атрибутика" зависимости – шприцы, ложки, бутылки и стаканы – могут заставить человека сорваться и вернуться к вредной привычке.

Ливни и его коллеги выяснили, с чем связаны подобные рецидивы, наблюдая за работой тех регионов мозга мышей, которые связаны с пищеварением, поиском пищи и чувством голода. Нарушения в их работе, как объяснят ученые, достаточно давно связываются с развитием ожирения и экстремальных форм переедания, которые во многом похожи на наркотическую зависимость.

Для наблюдений за этими участками коры и глубинных слоев мозга ученые вставили в их клетки специальные гены, которые заставляли нейроны светиться при их активации. Это позволило биологам в прямом смысле увидеть то, как "загорались" нервные клетки в центре голода при виде пищи и отслеживать то, на какие другие части мозга они влияли.

После всех этих операций Ливни и его коллеги высадили грызунов в специальную клетку, на одной из стен которой было расположено три кнопки с картинками еды, которые грызун мог или ткнуть носом, или облизать. При нажатии на одну из них в кормушку падала порция сладкого сиропа, а две других наполняли ее или обычной водой, или горьким раствором хинина.

Наблюдая за работой мозга мышей при облизывании этих кнопок, ученые пытались понять, какие из них отвечают за "включение" чувства голода при виде пищи и его "отключение" при получении порции еды.

Как оказалось, эту роль исполняет набор небольшой нервов в островковой коре мозга, напрямую связанные с так называемыми AgRP-нейронами – клетками гипоталамуса, глубинного отдела мозга, играющего роль "центра голода". Когда голодная мышь видит пищу, то клетки в ее островковой коре принудительно включают AgRP-нейроны, что усиливает чувство голода и заставляет грызуна активно искать пищу.

Открыв подобную связь, ученые проверили, что как поменяется работа этих клеток, если принудительно включить "центр голода" в обход островковой коры. Эти эксперименты привели к неожиданному открытию – оказалось, что между корой и AgRP-нейронами существует скрытая обратная связь, которая заставляет мышь очень сильно реагировать на картинки еды даже тогда, когда она уже наелась.

Эта взаимосвязь, как считают ученые, может объяснять то, почему многие люди, страдающие от ожирения, не могут остановить себя и начинают бесконтрольно есть при виде пищи, а также может являться одной из главных причин развития наркозависимости и возврата к наркотикам после отказа от них. Соответственно, подавление активности AgRP-нейронов может помочь и тучным людям, и бывшим наркоманам справиться с тягой к пище или наркотикам.