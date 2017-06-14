Портативный комплекс для видеосъемки "Швабе" запустят в серию в 2018 году

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Холдинг "Швабе" запустит в серийное производство в следующем году успешно прошедший испытания портативный комплекс для панорамной фото- и видеосъемки, сообщает пресс-служба холдинга.

Комплекс, состоящий из 12 камер, каждая из которых включает в себя интегрированный оптический модуль с объективом, светочувствительный сенсор, блок управления экспозицией и диафрагмой, а также интерфейсы согласования управления предназначен для специализированных профессиональных средств фото — и видеофиксации цифровых изображений, систем видеонаблюдения, различной техники — роботы, манипуляторы, транспорт специального назначения, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, в ходе тестирования прототипа устройства разработчики получили хорошие показатели в плане формирования единого цифрового панорамного изображения от нескольких источников. "Камера осуществляет эту процедуру в режиме реального времени и по скорости создания картинки не уступает существующим российским и зарубежным аналогам", ̶ сказал представитель холдинга.