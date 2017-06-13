Биологи МГУ выяснили, как раковинные амебы спасаются от торфяных пожаров

Сотрудники биологического факультета МГУ изучали влияние пожаров на одну из доминирующих в торфяных болотах группу микроорганизмов — раковинных амеб. Исследование биологов опубликовано в престижном журнале Applied Soil Ecology.
Полученные учёными МГУ результаты позволят учитывать происходящие сейчас процессы при проведении палеоэкологических реконструкций в сожженных торфяниках, так как раковинные амебы в значительной степени определяют биохимические процессы торфяных экосистем, однако, последствия таких пожаров для микробных компонентов болотных экосистем ранее никто не изучал.
Раковинные амебы — одноклеточные организмы, большая часть тела которых находится в раковине. Они формируют более половины биомассы всех микроорганизмов в торфяниках. Изменения в структуре их сообществ под действием огня существенно отражается на структуре пищевых сетей, поскольку изменения одного из важных компонентов пищевой цепи влияют на все остальные. Наличие в локальной экосистеме раковинных амеб также влияет на интенсивность круговорота кремния.
В качестве объекта исследований ученые использовали торфяник, подвергшийся воздействию пожара на северо-востоке Китая несколько лет назад. Рассматриваемый участок включал сильно и слабо выжженные территории (благодаря тому, что пожарным удалось потушить часть болота), что позволило произвести сопоставление сообществ раковинных амеб в подвергшихся и неподвергшихся действию пожара участках.
Юрий Мазей, профессор кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ, рассказал, как специалисты изучают мелких представителей торфяных экосистем:
"Сначала раковинных амеб выделяют из субстрата — почвы или мха, — это достигается путем замачивания субстрата в воде. Затем колбу с этой суспензией интенсивно встряхивают и эту взвесь фильтруют, так что остаются раковинки амеб и мелкие частички субстрата. Затем итоговый фильтрат просматривается под световым микроскопом. Для уточнения видовой принадлежности иногда используют сканирующий электронных микроскоп".