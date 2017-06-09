Зонд НАСА зафиксировал тысячи пожаров в центральной Африке

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Практически вся территория Центральной Африки между Сахарой и Великими Африканскими озерами на востоке континента оказалась охвачена лесными пожарами, большая часть которых вспыхнула по вине фермеров, сообщает Институт космических исследований НАСА имени Годдарда.

Каждый год леса практически на каждом континенте Земли становятся жертвами массовых пожаров, вызванных как природными процессами, так и неосторожными и даже целенаправленными поступками людей. К примеру, одной из причин возникновения пожаров в Забайкалье два года назад стали жители региона, разводившие костры в лесах региона и сжигавшие траву вокруг своих дач.

Нечто похожее, но в более массовом виде, как рассказывают специалисты НАСА, происходит в Центральной Африке, где до сих пор господствует примитивное подсечно-огневое земледелие. Каждый год фермеры стран этой части "черного континента" вырубают и сжигают большие площади джунглей, используют их несколько лет и затем забрасывают, переходя на новый участок леса.

Разрастание населения Африки, глобальное потепление и учащение пожаров по другим причинам, в том числе в результате ударов молний, привело к тому, что площади подобных пожаров заметно расширились в последние годы.

Последние снимки, полученные прибором VIIRS на борту климатического спутника Suomi NPP, показывают, что сегодня на территории Экваториальной Африки бушуют тысячи пожаров, насыщающих воздух частицами пепла, аэрозолями, угарным газом и другими продуктами горения. Это, по словам ученых, заметно ухудшает качество воздуха в Африке и негативно влияет на жизнь самих фермеров, использующих огонь для расчистки полей.