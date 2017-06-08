МГУ вошел в 100 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Опубликован новый глобальный рейтинг вузов QS World University Rankings ("Рейтинг мировых университетов"), в котором МГУ имени М.В.Ломоносова занял 95-е место, поднявшись на 13 пунктов вверх. На данный момент МГУ является единственным вузом России, выполнившим задачу Президента РФ в рамках "майских указов" по вхождению российских вузов в топ-100 лучших университетов мира до 2020 года.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что рейтинг QS является очень авторитетным и основывается на нескольких параметрах, в том числе на опросах экспертов и просмотре баз данных:

"Московский университет улучшил свои позиции, мы входим в топ-100. На самом деле, мы входим в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира. Я отношу этот успех к работе коллектива, профессоров, преподавателей Московского университета и считаю, что для нас главное не ориентироваться на борьбу за место в рейтинге, а главное работать: работать на ребят, на студентов, повышать эффективность, получая хороший результат и служа обществу – в этом главная задача Университета. Служение обществу – это третья миссия университета наряду с образованием и научной работой, которая так свойственна университету. Сейчас уже утвердилось в нашем сообществе мнение, что университеты должны выполнять эти три миссии," – заявил Виктор Садовничий.

При составлении рейтинга использовались шесть критериев: авторитетность в академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава к общей численности студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов.

Составителями рейтинга было проведено около 115 тысяч опросов представителей научного сообщества и экспертов-работодателей — это два крупнейших исследования в мире, в своем роде.

Для включения в рейтинг в этом году было исследовано 4 000 университетов; 980 из них вошли в список, что на 64 университета больше, чем в 2016 году. При составлении рейтинга проанализировано более 11 млн статей, проиндексированных библиометрической базой данных Scopus / Elsevier, рассмотрено около 75 млн цитат из более чем 12 млн статей.Напомним, в предметном рейтинге QS от 8 марта 2017 года Московский университет по 7 направлениям вошел в топ-50 (лингвистика – 13, физика и астрономия – 21, математика – 33, естественные науки – 40, гостиничное дело – 43, современные языки – 44, информатика и информационные технологии – 48) и по 15 направлениям — в топ-100 ("Археология", "Английский язык и литература", "История", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция", "Политические и международные отношения", "Социальная политика и управление", "Искусство и гуманитарные науки").