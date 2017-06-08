США
8.068 июня03:09МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

МГУ вошел в 100 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings

02:5208.06.2017
(обновлено: 02:58 08.06.2017)
0450
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах. Архивное фотоВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Опубликован новый глобальный рейтинг вузов QS World University Rankings ("Рейтинг мировых университетов"), в котором МГУ имени М.В.Ломоносова занял 95-е место, поднявшись на 13 пунктов вверх.  На данный момент МГУ является единственным вузом России, выполнившим задачу Президента РФ в рамках "майских указов" по вхождению российских вузов в топ-100 лучших университетов мира до 2020 года.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что рейтинг QS является очень авторитетным и основывается на нескольких параметрах, в том числе на опросах экспертов и просмотре баз данных:

"Московский университет улучшил свои позиции, мы входим в топ-100. На самом деле, мы входим в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира. Я отношу этот успех к работе коллектива, профессоров, преподавателей Московского университета и считаю, что для нас главное не ориентироваться на борьбу за место в рейтинге, а главное работать: работать на ребят, на студентов, повышать эффективность, получая хороший результат и служа обществу – в этом главная задача Университета. Служение обществу – это третья миссия университета наряду с образованием и научной работой, которая так свойственна университету. Сейчас уже утвердилось в нашем сообществе мнение, что университеты должны выполнять эти три миссии," – заявил Виктор Садовничий.

При составлении рейтинга использовались шесть критериев: авторитетность в академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава к общей численности студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов.
Составителями рейтинга было проведено около 115 тысяч опросов представителей научного сообщества и экспертов-работодателей — это два крупнейших исследования в мире, в своем роде.

Вид на главное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МГУ добился лучших за всю историю показателей в рейтинге QS
Для включения в рейтинг в этом году было исследовано 4 000 университетов; 980 из них вошли в список, что на 64 университета больше, чем в 2016 году. При составлении рейтинга проанализировано более 11 млн статей, проиндексированных библиометрической базой данных Scopus / Elsevier, рассмотрено около 75 млн цитат из более чем 12 млн статей.
Напомним, в предметном рейтинге QS от 8 марта 2017 года Московский университет по 7 направлениям вошел в топ-50 (лингвистика – 13, физика и астрономия – 21, математика – 33, естественные науки – 40, гостиничное дело – 43, современные языки – 44, информатика и информационные технологии – 48) и по 15 направлениям — в топ-100 ("Археология", "Английский язык и литература", "История", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция", "Политические и международные отношения", "Социальная политика и управление", "Искусство и гуманитарные науки").

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена