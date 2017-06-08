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РИА Наука
РИА Наука

Жизнь в океане: будни акванавтов в подводных домах

09:0008.06.2017
(обновлено: 09:02 08.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПроект подводной гостиницыПроект подводной гостиницы
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Анна Урманцева.  Всемирный день океанов, который отмечается ежегодно 8 июля, был учрежден для того, чтобы обратить внимание общественности на проблемы океанов, подвергающихся агрессивному влиянию хозяйственной деятельности человека. Ученые – футурологи не исключают сценария переселения большой части человечества в океаны, хотя бы  по той причине, что они занимают 71% всей поверхности Земли. Эта мысль владеет умами и всех тех инженеров-разработчиков, которые работают над созданием подводного дома для человека.

Подводный дом "Диоген"
Подводный дом "Диоген"

Большая часть подводных домов была создана в 60-70-е годы, благодаря активной деятельности Жака-Ива Кусто, который создал первый в мире подводный дом "Диоген" (он был похож на большую бочку). Этот дом был установлен в Марсельской гавани на глубине 10 метров в сентябре 1962-го года. Чуть позже (1965 г.) Кусто поставил в Средиземном море на глубине 100 метров лабораторию "Преконтинент-3".
Заразившись идеей жизни в океанах, подводные дома и лаборатории стали строить в США, Англии, ФРГ, Болгарии, Чехословакии, Польше и СССР.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСотрудники лаборатории подводных исследований Ленинградского гидрометеорологического института спускают на воду аппарат "Садко-2"
© РИА Новости
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Сотрудники лаборатории подводных исследований Ленинградского гидрометеорологического института спускают на воду аппарат "Садко-2"

У нас было создано три образца таких домов: "Ихтиандр", который построили в 1966 году аквалангисты из г. Донецка; "Садко" — подводный дом Ленинградского гидрометеорологического института;  и "Черномор" – проект был реализован Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
Из исследований, проведенных в этих домах, стало ясно, что жизнь в океане вполне возможна, причем возможна на разных глубинах. Но она специфична и требует решения нескольких важных проблем.

Водолаз МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Водолазы МЧС испытали новейшее подводное оборудование "Технодинамики"
Во-первых, требуется создание искусственной атмосферы. Для подводных домов обычно применялась атмосфера, состоящая из смеси двух или трех газов. Один вариант — заменить азот гелием (это делается, чтобы избежать кессонной болезни и наркотического опьянения от азота, которое вызывается повышением атмосферного давления) и добавить 2% кислорода, другой вариант —  смешать:  4% кислорода, 16% азота и 80% гелия.  Сложность заключается в том, чтобы в точности поддерживать этот состав.
Во-вторых, как выяснилось, человек начинает очень сильно мерзнуть в гелиевой атмосфере.  Гелий имеет большую теплопроводность, чем азот, и чтобы человек не ощущал холод, температура в доме должна быть от 28 до 38° С. Интересно, что в такой атмосфере неподвижно сидящему человеку бывает очень жарко, но стоит начать двигаться, как сразу ощущается холод.

Еще один момент – изменение свойств голоса в гелиевой атмосфере. Все мы знаем, эффект "Дональда Дака" при вдыхании содержимого воздушного шарика с гелием,  — тогда звуки человеческого голоса становятся похожими на кряканье утенка из мультфильма Уолта Диснея. Представляете, если вам придется говорить так все время? Более того, акванавты не только плохо узнают голоса друг друга, но еще и не могут разобрать слова, которые произносят!

Еще одна сложность сопряжена с невозможностью сразу подняться на поверхность океана, если вдруг что-то случится. Вышедший на прогулку в глубины океана акванавт должен обязательно вернуться в свой подводный дом,  – путь наверх ему закрыт. Чтобы вовремя оказать помощь попавшему в беду, в подводном доме должны знать, кто, когда и с каким заданием покинул дом, какое количество дыхательной смеси было в баллонах его аппарата… Это связано с проблемой быстрого выравнивания давления, которое возможно только в барокамере, служащей промежуточным звеном между домом и сушей.

© Фото : Jules Undersea LodgeОтель "Jules Undersea Lodge"
© Фото : Jules Undersea Lodge
Отель "Jules Undersea Lodge"

Однако настоящим акванавтам-романтикам такие мелочи проблемами не кажутся, как поясняет Александр Владимирович Суворов, заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН:

"Я жил 9 дней в единственном на данный момент, функционирующем подводном доме во Флориде, —  он называется "Jules Undersea Lodge". Подводная лаборатория там расположена на глубине 7 метров, а гостиница – на глубине 5 метров. Безумно интересно, совершенно потрясающее впечатление. Но даже после этой небольшой глубины понадобилось 3 часа декомпрессии в барокамере для того, чтобы выйти на сушу без особых проблем. И, тем не менее, я не вижу каких–то непреодолимых препятствий для того, чтобы люди могли жить в океанах. Думаю, что такие гостиницы будут построены в самое ближайшее время".

Действительно, подобные проекты постоянно предлагаются, анонсируется их строительство и ведется даже бронирование номеров гостиниц. Возможно, совсем скоро Всемирный день океанов можно будет отметить в настоящем подводном доме.

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