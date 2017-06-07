Монако организует трехлетнюю исследовательскую экспедицию в мировом океане

ООН, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Монако организует масштабную исследовательскую экспедицию в мировом океане, сообщил князь Альбер II. В среду он провел презентацию проекта в ООН.

В июле этого года команда ученых на исследовательском судне Yersin отправится в трехлетнее путешествие из порта Монако Эркюль (Port Hercules) для проведения научных работ, изучения биологического разнообразия, процессов глобального потепления в девяти отдаленных районах мирового океана.

Первой остановкой станут архипелаги Макаронезии в Атлантическом океане вблизи берегов Африки и Европы. Далее судно направится к берегам Мартиники и Доминиканской республики, Галапагосских островов, Полинезии, Новой Каледонии, Кораллового треугольника в Тихом океане, Сейшельских и Мальдивских островов в Индийском океане, Оману, далее через восточные районы Средиземного моря в Черное море. Оттуда судно вернется в Монако через Средиземное море в июне 2020 года.

Член научной команды Маргарет Лишен отметила уникальность судна Yersin, которое классифицируется как "чистый корабль". По ее словам, все отработанные продукты, органические и неорганические отходы, включая воду с посудомоечных машин, перерабатываются на судне и не выбрасываются в море или окружающую среду. На корабле располагаются шесть лабораторий, оборудованных для проведения работ и исследований.