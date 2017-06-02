С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с двумя спутниками

Ракета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру

ПАРИЖ, 2 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками на борту в ночь на пятницу успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт ракеты состоялся в 20.45 в четверг по местному времени (02.45 мск пятницы).

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух телекоммуникационных спутников: американского ViaSat-2 и французского EUTELSAT 172B.

Эти спутники стали, соответственно, 558 и 559, выведенными на орбиту компанией Arianespace.

Запуск ракеты с космодрома Куру в ночь на пятницу стал шестым стартом с этой площадки с начала года.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.