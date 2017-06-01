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РИА Наука
РИА Наука

Серенады мух: как звучат любовные песни дрозофил

16:1701.06.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПесня самца дрозофилыПесня самца дрозофилы
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Шесть контейнеров с дрозофилами отправляются сегодня к МКС  на грузовом корабле Dragon. Это 1800 насекомых (яйца и взрослые особи), которые вернутся через месяц, чтобы дать новые сведения об эпигенетических изменениях, порождаемых влиянием невесомости.  Исследователи из Медицинского исследовательского института Сэнфорд-Бернем (США) надеются на получение потомства дрозофил, а это значит, что в беззвучном космосе будут звучать серенады, которые распевают дрозофилы-самцы своим дамам перед соитием.

Самец и самка дрозофилы, готовящиеся к спариванию. Архивное Фото.
© Фото : Christi Gendron
Дрозофилы помогли выяснить, как невесомость влияет на гены живых организмов
Это только с первого взгляда дрозофилы кажутся нам существами примитивными… Их ритуалу ухаживания может позавидовать любой высокоорганизованный белковый организм, — даже женщины из рода сухоносых приматов, — то есть, нас с вами. Чтобы подготовить свою даму-дрозофилу к спариванию, самец проводит 5 подготовительных этапов. Это необходимо для достижения порогового значения возбуждения нервной системы, необходимого для осуществления желаемого. Начинается весь процесс со стадии ориентации: самец осторожно подходит, двигается вокруг своей дамы, осматривает ее со всех сторон.  Вторая стадия  — прикосновение. Самец прикасается к брюшку самки первой парой ног, передавая, таким образом, тактильную и химическую информацию. На лапках (как и в ротовой области) расположены толстостенные вкусовые сенсиллы,  — это волоски, каждый из которых имеет отдельный путь в мозг.

CC BY 3.0 / Anaxibia / Схема трихоидной сенсиллы
CC BY 3.0 / Anaxibia /
Схема трихоидной сенсиллы

Они выполняют функцию органов осязания, обоняния и вкуса. На данной стадии ухаживания происходит передача специфических химических сигналов. Следующая стадия – преследование. Самка движется, — самец передвигается вслед за ней, периодически отставляя в сторону то одно, то другое крыло, —  готовясь к выполнению следующей стадии. И, наконец, начинается та стадия, которую люди, в своих ритуалах ухаживания очень часто пропускают: романтическая стадия исполнения песни. Ее научное название  — стадия вибрации: отставив в сторону одно крыло и вибрируя им, самец исполняет "песню любви". Если ее записать, саундтрек будет выглядеть вот так:

© Princeton Neuroscience InstituteЗвуковая дорожка записи песни самца дрозофилы
© Princeton Neuroscience Institute
Звуковая дорожка записи песни самца дрозофилы

Исследование, проведенное специалистами из лаборатории Малы Мёрти (The Murthy Lab) Принстонского университета, показало, что песня самца – отнюдь не запрограммированный саундтрек, выученный на случай "любовной интрижки". Самцы импровизируют,  живо реагируя на ситуацию, и, в зависимости от нее,  меняя свою "песенную стратегию". Если самец замечает благожелательный сигнал со стороны самки, то у него звучит один рефрен, если он видит, что дело плохо – то переключается на другой способ уговоров. Если же вокал не оценен и самка демонстрирует безоговорочную неподатливость,  — песня быстро прекращается. Для того, чтобы сделать такие заключения,  исследователи сконструировали специальную камеру, которая отслеживала траекторию движения обоих участников, параллельно записывая звуки. В этой камере было проведено 100 тысяч записей!

© Fotolia / keongdagreatМухи дрозофилы во время спаривания
© Fotolia / keongdagreat
Мухи дрозофилы во время спаривания

Ну а после "искусства" можно перейти уже и к ласкам, — следующая стадия называется лизание (самец лижет гениталии самки). После этой стадии самец сразу же пытается вступить в контакт. И хорошо, если все "идет по плану", а вот если попытка оказывается неудачной, — вся церемония опять откатывается на стадию ориентации и ни на какую другую! Впрочем, отказов бывает немного. После песни, по статистике, "не могут устоять" 90% самок, которые будут заняты следующие 20 минут. Словом, самцы дрозофил вполне могут послужить "модельным организмом" для животных, которые испытывают трудности в общении с противоположным полом!

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