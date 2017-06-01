Серенады мух: как звучат любовные песни дрозофил

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. Шесть контейнеров с дрозофилами отправляются сегодня к МКС на грузовом корабле Dragon. Это 1800 насекомых (яйца и взрослые особи), которые вернутся через месяц, чтобы дать новые сведения об эпигенетических изменениях, порождаемых влиянием невесомости. Исследователи из Медицинского исследовательского института Сэнфорд-Бернем (США) надеются на получение потомства дрозофил, а это значит, что в беззвучном космосе будут звучать серенады, которые распевают дрозофилы-самцы своим дамам перед соитием.

Это только с первого взгляда дрозофилы кажутся нам существами примитивными… Их ритуалу ухаживания может позавидовать любой высокоорганизованный белковый организм, — даже женщины из рода сухоносых приматов, — то есть, нас с вами. Чтобы подготовить свою даму-дрозофилу к спариванию, самец проводит 5 подготовительных этапов. Это необходимо для достижения порогового значения возбуждения нервной системы, необходимого для осуществления желаемого. Начинается весь процесс со стадии: самец осторожно подходит, двигается вокруг своей дамы, осматривает ее со всех сторон. Вторая стадия —. Самец прикасается к брюшку самки первой парой ног, передавая, таким образом, тактильную и химическую информацию. На лапках (как и в ротовой области) расположены толстостенные вкусовые сенсиллы, — это волоски, каждый из которых имеет отдельный путь в мозг.

Они выполняют функцию органов осязания, обоняния и вкуса. На данной стадии ухаживания происходит передача специфических химических сигналов. Следующая стадия – преследование. Самка движется, — самец передвигается вслед за ней, периодически отставляя в сторону то одно, то другое крыло, — готовясь к выполнению следующей стадии. И, наконец, начинается та стадия, которую люди, в своих ритуалах ухаживания очень часто пропускают: романтическая стадия исполнения песни. Ее научное название — стадия вибрации: отставив в сторону одно крыло и вибрируя им, самец исполняет "песню любви". Если ее записать, саундтрек будет выглядеть вот так:

© Princeton Neuroscience Institute Звуковая дорожка записи песни самца дрозофилы © Princeton Neuroscience Institute Звуковая дорожка записи песни самца дрозофилы

Исследование, проведенное специалистами из лаборатории Малы Мёрти (The Murthy Lab) Принстонского университета, показало, что песня самца – отнюдь не запрограммированный саундтрек, выученный на случай "любовной интрижки". Самцы импровизируют, живо реагируя на ситуацию, и, в зависимости от нее, меняя свою "песенную стратегию". Если самец замечает благожелательный сигнал со стороны самки, то у него звучит один рефрен, если он видит, что дело плохо – то переключается на другой способ уговоров. Если же вокал не оценен и самка демонстрирует безоговорочную неподатливость, — песня быстро прекращается. Для того, чтобы сделать такие заключения, исследователи сконструировали специальную камеру, которая отслеживала траекторию движения обоих участников, параллельно записывая звуки. В этой камере было проведено 100 тысяч записей!

Ну а после "искусства" можно перейти уже и к ласкам, — следующая стадия называется лизание (самец лижет гениталии самки). После этой стадии самец сразу же пытается вступить в контакт. И хорошо, если все "идет по плану", а вот если попытка оказывается неудачной, — вся церемония опять откатывается на стадию ориентации и ни на какую другую! Впрочем, отказов бывает немного. После песни, по статистике, "не могут устоять" 90% самок, которые будут заняты следующие 20 минут. Словом, самцы дрозофил вполне могут послужить "модельным организмом" для животных, которые испытывают трудности в общении с противоположным полом!