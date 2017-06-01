Росавиация готова обеспечить посадку "Союза МС-03"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Росавиация задействует 3 самолета и 12 вертолетов для обеспечения посадки корабля "Союз МС-03" с Международной космической станции, сообщает ведомство.

Как отмечается, расстановка сил Росавиации обеспечит поиск спускаемого аппарата, оказание медицинской помощи и эвакуацию космонавтов во всех расчетных вариантах посадки.

"Для обеспечения посадки спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-03" Росавиация задействует 3 самолета (2 Ан-12 и 1 Ан-26); 12 вертолетов (Ми-8); 6 поисково-эвакуационных машин и 14 единиц вспомогательной техники", — говорится в сообщении.

По результатам проведенного специалистами Росавиации облета расчетных точек посадки спускаемого аппарата пригодным для проведения поисково-спасательных работ определен район, расположенный в 144 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Посадка корабля запланирована 2 июня. На Землю вернутся находящиеся на борту станции с 20 ноября 2016 года российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Прибывшая вместе с ними американка Пегги Уитсон задержится на МКС более чем на три месяца и вернется в составе экипажа корабля "Союз МС-04" с космонавтом "Роскосмоса" Федором Юрчихиным и астронавтом НАСА Джеком Фишером.

В понедельник помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин сообщал, что авиация Центрального военного округа (ЦВО) переместилась в Казахстан для встречи экипажа корабля "Союз МС-03" с Международной космической станции.