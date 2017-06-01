Росавиация готова обеспечить посадку "Союза МС-03"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Росавиация задействует 3 самолета и 12 вертолетов для обеспечения посадки корабля "Союз МС-03" с Международной космической станции, сообщает ведомство.
"Для обеспечения посадки спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-03" Росавиация задействует 3 самолета (2 Ан-12 и 1 Ан-26); 12 вертолетов (Ми-8); 6 поисково-эвакуационных машин и 14 единиц вспомогательной техники", — говорится в сообщении.
По результатам проведенного специалистами Росавиации облета расчетных точек посадки спускаемого аппарата пригодным для проведения поисково-спасательных работ определен район, расположенный в 144 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.
В понедельник помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин сообщал, что авиация Центрального военного округа (ЦВО) переместилась в Казахстан для встречи экипажа корабля "Союз МС-03" с Международной космической станции.