Физики из РКЦ попытаются завтра взломать квантовую сеть в Петербурге

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российский квантовый центр завтра проведет необычную демонстрацию на Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого физики и программисты РКЦ проверят квантовую сеть на прочность и поптытаются взломать ее и незаметно украсть информацию, сообщает пресс-служба РКЦ.

В ходе этого мероприятия, которое будет проводиться в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде "Газпромбанка", сотрудники РКЦ продемонстрируют то, как взламываются обычные системы связи, и перехватят видеосигнал, передающийся по обычному оптическому волокну через классические системы связи.

Затем физики переключат систему защищенной передачи данных в "боевой" режим работы, и начнут передавать ключи, которыми шифруется сигнал, по отдельной квантовой линии связи. Они попытаются "встроиться" в эту линию и получить информацию о передаваемых шифрах, а другие ученые при этом будут искать следы их вмешательства в работу канала.

Специалисты РКЦ уверены в провале подобных попыток взлома, так как их успеху будут мешать фундаментальные законы квантовой физики, не позволяющие незаметно считать сигнал и расшифровать его так, чтобы передаваемые данные не были безнадежно утеряны благодаря феномену квантовой запутанности.

Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

Первые сети такого рода начали появляться в России примерно три года назад. Первая квантовая линия связи была запущена в Университете ИТМО в 2014 году, когда ученые связали квантовым каналом два корпуса вуза через действующий подземный оптоволоконный кабель.

В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой "городской" линии связи между двумя отделениями банка, а в сентябре 2016 года МГУ сообщил о соединении двух точек в городах Подмосковья. Недавно специалисты РКЦ сообщили о создании первой многоузловой системы квантовой связи, каждый узел которой работает на базе разных методик шифрации, и приспособили его для работы в формате "квантового блокчейна".