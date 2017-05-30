Ученые смогли создать серебряные наноиглы оптическим вихрем

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили новое свойство вихревых лазерных импульсов создавать металлические наноиглы. Выявленный эффект может использоваться для увеличения объемов информации при лазерной записи и увеличения скорости передачи данных в информационных системах. Результаты исследования опубликованы в серии статей в авторитетных научных журналах Optics Express, Applied Physics Letters, ACS Applied Materials and Interfaces.

Схематическое изображение процесса формирования спиральных наноигл на серебряной пленке под действием вихревых импульсов. На крайнем правом изображении, полученном при помощи сканирующего электронного микроскопа, красными стрелками показано направление закрученности. Схематическое изображение процесса формирования спиральных наноигл на серебряной пленке под действием вихревых импульсов. На крайнем правом изображении, полученном при помощи сканирующего электронного микроскопа, красными стрелками показано направление закрученности.

Как сообщил научный сотрудник кафедры теоретической и ядерной физики Школы естественных наук ДВФУ Александр Кучмижак, группой ученых ДВФУ и ДВО РАН проведена серия экспериментов по микроскопической печати на металлических пленках из золота и серебра оптическими вихрями — особыми лазерными импульсами. Под воздействием лазера на поверхности пленок появлялись конусообразные формы с размером у основания менее 1 микрона и толщиной "острия" от 10 до 20 нанометров.

При этом получившиеся металлические наноконусы оказались закрученными в направлении вращения облучающего их оптического вихря.

"Оптический вихрь — один из наиболее интересных видов лазерных пучков. Особенность в том, что его волновой фронт при распространении в пространстве вращается подобно сверлу. При воздействии на металлическую пленку он плавит ее в точке импульса и вытягивает из нее микроскопическую иглу, закрученную в направлении вращения вихря. Изучению физических свойств этого процесса мы посвятили специальное исследование", — рассказал Александр Кучмижак.