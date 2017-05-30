Путин во вторник встретится с членами Российской академии наук

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Москве с членами Российской академии наук (РАН), сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня же президент встретится с академиками Российской академии наук. Обсудят положения дел в науке, в целом как развивается и живет Академия", — сказал Песков.

Выборы

Российская академия наук в апреле нынешнего года фактически начала новую кампанию по выборам своего главы. 11 апреля президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента Академии наук и дату их проведения — 26 сентября нынешнего года. Тогда же президиум РАН утвердил обновленное положение о порядке проведения общего собрания по выборам главы Академии наук.

Первые после начала в 2013 году реформы РАН выборы президента Академии наук изначально должны были пройти 22 марта этого года на ее общем собрании. Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы возглавлявший тогда Академию наук академик Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта академик Александр Макаров.

Двадцатого марта на общем собрании РАН все они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН и устав Академии наук, сделав их более совершенными. Выборы было решено сдвинуть на осень.

Полномочия Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен Валерий Козлов.

Реформа

В ходе реформы РАН к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Руководство РАН ранее неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы РАН, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".