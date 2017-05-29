Российские ученые разработали препарат, повышающий пищевую ценность молока

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Научный коллектив Красноярского государственного аграрного университета создал инновационный препарат на основе уникальных микроорганизмов, предназначенный для повышения пищевой ценности молока крупного рогатого скота, сообщили в правительстве региона.

По данным властей, новые штаммы микробов "Bacillus subtilis", созданные красноярскими учеными, зарегистрированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. В сообщении отмечается, что разработка "позволяет получать молоко лучшего качества с высоким содержанием жира и белка".

"Исследователи отмечают, что высушенная культура данных микроорганизмов используется для получения препарата, ферменты которого эффективно осуществляют расщепление крахмала. Включение данной добавки в рацион способствует ускоренному росту массы телят и молочной продуктивности у дойных коров", — говорится в сообщении.

Разработка успешно прошла испытания на базе сельскохозяйственного производственного кооператива. "Согласно полученным результатам, с введением в рацион животных разработанного препарата среднесуточный прирост телят был увеличен на 70 граммов, что на 21% больше, чем при использовании традиционных рационов", — отмечают в правительстве.

По словам руководителя проекта заведующей кафедры анатомии, патологической анатомии и хирургии Красноярского государственного аграрного университета Натальи Донковой, технология отличается низкой себестоимостью и небольшими затратами при производстве.

Разработанные препараты в ближайшее время будут апробированы в Рыбинском районе региона на базе одного из молочно-товарных хозяйств. После получения результатов заключительных испытаний планируется тиражировать технологию по производству препаратов на сельскохозяйственные комплексы по всей России.