Красноярские ученые внедрили новую систему диагностики нарушений обоняния

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Красноярские ученые внедрили тест-систему диагностики пациентов с нарушенным обонянием, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Отмечается, что в основе методики – немецкая технология, адаптированная под природно-климатические условия сибирских регионов. Также красноярцы расширили перечень ароматов для тренировки обонятельного анализатора.

Красноярский край является единственным регионом России, где методика внедрена во врачебную практику. Ученые планируют улучшить тест-диагностику, сократив время на проведение исследований, а также тиражировать технологию для внедрения в медицинские учреждения других регионов страны.

"Ученые Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) внедрили в лечебную практику уникальную тест-диагностику системы обоняния для обнаружения нарушений в восприятии запахов у человека. Применение системы позволяет установить причины расстройства обоняния, а также назначить необходимое обследование и лечение пациенту", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что лишение чувствительности к запахам ведет к снижению аппетита, ухудшению ориентации. Кроме того, это один из признаков болезней Альцгеймера и Паркинсона.