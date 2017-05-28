Астроном Владислав Шевченко: "Хочешь на Луну – копи деньги на адвокатов"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Недавно американский сенатор Тед Круз предложил "коммерциализировать" договор о космосе 1967 года. По его мнению, этот документ необходимо поменять таким образом, чтобы он разрешал полноценную коммерческую эксплуатацию космоса и при этом продолжал исполнять свои политические функции по ограничению распространения вооружения в космосе. Прокомментировать это заявление мы попросили заведующего отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ доктора физико-математических наук Владислава Владимировича Шевченко.

— Владислав Владимирович, что говорит нам международное законодательство по поводу Луны и прочих планет?

— Развитие космического права изначально было связано с освоением Луны, построению там обитаемых баз и добычи полезных ископаемых. В далеком 1968 году одна из первых моих работ была посвящена этому вопросу и называлась "Проблемы обитаемой базы на Луне".

© ЦНИИМАШ Будущая российская лунная база глазами художника © ЦНИИМАШ Будущая российская лунная база глазами художника

Её инициатором был один из самых величайших ракетостроителей нашей страны академик Валентин Петрович Глушко. В последующие годы мы неоднократно обращались к этой теме. По инициативе В.П. Глушко и В.П. Бармина на столах конструкторов появились первые наброски транспортной системы для доставки на Луну экипажей и, соответственно, макеты самой обитаемой лунной базы. С развитием космической техники развивалось и космическое право. Согласно Договору о космосе 1967 года, любое космическое тело, включая Луну, не могло принадлежать ни одному государству или стране, оставаясь общечеловеческой собственностью.

— Не будучи посвящен в юридические тонкости космического права, уже после полетов космических кораблей "Аполлон" я часто задавал своим американским коллегам в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, казалось бы, простые вопросы. Почему, добившись больших технических успехов при одиночных полетах, они не идут дальше в создании лунной базы, почему не начинают работы по добыче лунных ресурсов? Коллеги неохотно отвечали, что на их предложения юристы всегда накладывали вето. В более простом изложении это звучало так: да, технически мы можем заняться разработкой лунных ресурсов, что, конечно, будет стоить весьма дорого, но экономически оправдано. Но вот, представьте, мы доставляем на Землю коммерчески значимые количества ценных металлов (уже тогда было известно о редких металлах на Луне), но тут придут представители некоего малого государства, не принимавшего никакого участия в промышленном освоении Луны, но подписавшие Договор 1967 года, и на вполне законном основании потребуют причитающуюся им долю. В этом и была причина административного вето.

— Известно ли сегодня о существующих разногласиях, порожденных космическим правом, вокруг космических объектов?

— В моей собственной практике был случай, связанный с лунным юридическим парадоксом. Когда в 1960-е годы юристы готовили основы космического права, никто еще не предполагал, что ракетной техникой может обладать частная фирма! И вот в конце 1990-х — звонок из США: предприниматель по имени Грегори Нимец просит проконсультировать его относительно добычи космических ресурсов. Предполагая, что речь идет о физико-химических свойствах космических тел, я соглашаюсь. Однако, как выяснилось, Грегори был одержим другой идеей (и, может быть, не такой уж нелепой).

Его рассуждения были следующими: "Индустриализация космоса требует вложения больших капиталов. В этом случае средств налогоплательщиков недостаточно, требуется привлечение частных капиталов. Но частный капитал не будет работать без частной собственности!" И тут Грегори открывает небольшую хитрость 1960-х годов. В Договоре 1967 года юристы указали на запрет единоличного владения космическими объектами только для стран, наций, народов… а для физических лиц запретов нет.

И Грегори решил создать юридический прецедент. В марте 2000 года он объявил своей частной собственностью астероид Эрос! Через 11 месяцев – в феврале 2001 года — на поверхность Эроса совершил посадку космический аппарат НАСА и остался там. А в 2004 году Грегори подает в суд и начинает судиться с НАСА, требуя платы за стоянку космического аппарата. Плата чисто символическая – 20 долларов: 20 центов в год, но за 100 лет вперед.

Мне он говорит: "Ты не думай, я не чудак, я хочу создать юридический прецедент и открыть дорогу в космос частному капиталу для общей пользы! Вот есть и такая идея!""Дырочкой", оставленной юристами для частных владельцев, стали пользоваться и предприниматели иного толка. Образовались фирмы, которые распродают участки на Луне!— Несколько лет назад одна очень солидная торговая фирма после долгих уговоров пригласила меня на торжественный акт поощрения наиболее удачливых своих сотрудников с вручением каждому из них в собственность участок лунной поверхности. Сначала я почти оскорбился, а потом передумал и пришел на церемонию.Во время неё я показывал каждому будущему владельцу его лунный участок, рассказывал, сколько стоит собранный с этой площадки кобальт или никель и другие ценные металлы.Все радовались, а я советовал владельцам заранее начать копить значительные суммы денег. Как они полагали, средства им понадобятся для вывоза своего богатства с Луны. Но в заключении мне пришлось огорчить потенциальных счастливцев: возвращая их к суровой действительности, я уточнил, что все скопленное придется потратить на адвокатов, которые согласятся доказать юридические права каждого на их лунную собственность!