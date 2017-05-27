Правительство разрешило запуск спутника ЕКА Sentinel 5-P с Плесецка

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об обеспечении запуска с космодрома Плесецк космического аппарата научного назначения Sentinel 5-P, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Рокот" космического аппарата научного назначения "Сентинел-5П" (Европейское космическое агентство)", — говорится в тексте документа.

Как отмечается в справке к распоряжению, подписанным документом утвержден комплекс мер по проведению запуска Sentinel 5-P с космодрома. В частности, предусмотрено оказание услуг с привлечением сил и средств Минобороны России, допуск иностранных специалистов на связанные с запуском объекты.

Спутник Sentinel 5-P изготовлен фирмой Thales Alenia Space и будет использоваться для получения данных по составу мировой атмосферы, изучения климата и качества атмосферного воздуха. После выведения спутника на заданную орбиту он будет внесен в национальный регистр Европейского космического агентства.

Отмечается, что все работы по обеспечению запуска Sentinel 5-P будут выполнены за счет внебюджетных источников.