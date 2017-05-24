Ученые нашли у берегов Новой Гвинеи самолеты времен второй мировой

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Историки и океанологи нашли у берегов Новой Гвинеи два затонувших американских бомбардировщика B-25 времен Второй мировой войны, и приступили к поискам останков их экипажей, сообщает университет Калифорнии в Сан-Диего.

"Все подобные находки изучаются особенно тщательно, и мы обращаемся с ними особенно осторожно, почитая память умерших. На сегодняшний день судьбы более 73 тысяч американских военнослужащих времен Второй мировой войны остаются неизвестными, и многие семьи до сих пор ждут известий о судьбе их павших родственников. Мы надеемся, что наши усилия помогут нам почтить память павших воинов", — заявила Кэйти О'Коннелл (Katy O'Connell), руководитель инициативы Project Recover.

Археологи, историки, аквалангисты и другие участники этого проекта, как рассказывает О'Коннелл, уже несколько лет занимаются поисками останков солдат времен второй мировой войны, погибших во время морских и воздушных боевых действий на разных фронтах и пропавших без вести.

В рамках этих поисков ученые анализируют военные архивы и отыскивают все упоминания летчиков и бойцов армии, пропавших без вести. Затем археологи пытаются найти место их упокоения, используя информацию об их последних боях и боевых вылетах и данные, которые они получают на месте раскопок от местных жителей. В общей сложности, по словам участников проекта, им удалось найти пять самолетов, потерпевших крушение над Тихим океаном, опознать их и передать личные вещи и найденные останки в руки родственников погибших солдат.

© Фото : Project Recover Остов бомбардировщика B-25, потерпевшего крушение у берегов Новой Гвинеи © Фото : Project Recover Остов бомбардировщика B-25, потерпевшего крушение у берегов Новой Гвинеи

О'Коннелл и ее коллегам удалось недавно найти еще два потерянных самолета, утонувших у берегов острова Новая Гвинея, "прошерстив" больше 10 квадратных киолометров дна моря в месте предположительного падения двух бомбардировщиков B-25, участвовавших в битве за этот экваториальный остров, длившейся с января 1942 по август 1945 года. В это время остров был оккупирован силами имперской Японии, и войска США и Австралии пытались выбить их оттуда, установив тотальную блокаду Новой Гвинеи.

Не все участники блокады дожили до ее завершения – десятки самолетов, бомбивших позиции и суда японцев, были сбиты их зенитными орудиями и истребителями. Как рассказывает О'Коннелл, их останки, покоящиеся на дне Арафурского и Коралловых морей и Торресова пролива часто бывают хорошо известны местным жителям и дайверам, но неизвестны ученым.

Так произошло с еще одним самолетом, найденных ее командой – о его существовании местные племена папуасов знали очень давно, однако на останки бомбардировщика никто не обращал внимания, кроме заезжих дайверов.

Останки и того, и другого самолета были тщательно изучены учеными, и им пока не удалось найти останки шести членов экипажа первого B-25, погибших вместе с самолетом, и одного из пилотов второго судна, пять остальных членов экипажа которого были захвачены в плен японцами.

Дальнейшие раскопки и разговоры с местными жителями, как надеются ученые, помогут локализовать их останки и передать их ныне живущим родственникам погибших воинов второй мировой. В ближайшее время эти раскопки продолжатся, и команда О'Коннелл планирует найти останки еще как минимум 20 других затонувших самолетов войск союзников.