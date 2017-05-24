Одно слово: "катастрофа"

Комментарий доктора химических наук, профессора РАН, главного научного сотрудника Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – Алексея Бобровского:

"Ситуацию в российской науке можно охарактеризовать одним словом: катастрофа. Отсутствует научная инфраструктура, зарплаты остаются нищенскими, современное оборудование практически отсутствует. В какой-то степени спасают положение два научных фонда, РФФИ и РНФ. Но первый даёт смешные суммы, которых хватает на небольшое повышение зарплаты сотрудникам и финансовую поддержку студентов. Гранты РНФ в 10 раз крупнее, но и их тоже не хватает, чтобы обновить оборудование. Деньги, выделяемые МГУ распределяются очень странным образом. Так, например, последний прибор за счёт МГУ был куплен в нашу лабораторию аж в 1985 году. Очевидно, что такое положение дел приведёт в итоге к экономической катастрофе и полной интеллектуальной деградации страны.

Необходимо срочно увеличить общее финансирование науки и обеспечить деньгами именно те научные группы, которые занимаются наукой, а не её имитацией. Это возможно за счёт целенаправленного финансирования отдельных научных групп. Выбор направления финансирования должен осуществляться при помощи независимой международной экспертизы проектов."