Минобороны заключило контракт на поставку ракет-носителей "Союз-2"

Сборка ракеты-носителя Союз-2 в Техническом комплексе космодрома Восточный в Амурской области

Сборка ракеты-носителя Союз-2 в Техническом комплексе космодрома Восточный в Амурской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны РФ заключило с ракетно-космическим центром "Прогресс" контракт на поставку ракет-носителей "Союз-2", сообщило военное ведомство на официальной странице в Facebook.

"В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 министерство обороны Российской Федерации и АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракты на поставку ракет-носителей "Союз-2", — говорится в сообщении МО РФ.

Ракета-носитель "Союз-2" в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" или блоком выведения "Волга" позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные. Запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован с космодрома Плесецк.