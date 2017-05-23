В Приморье нашли железные инструменты I тысячелетия до нашей эры

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Археологи ДВФУ нашли железные инструменты эпохи зарождения древних металлических культур в Приморье, которые могут стать древнейшими артефактами на юге Дальнего Востока, сообщает пресс-служба вуза.
В одном из 18 жилищ обнаружена компактная группа нескольких железных инструментов — нож, рыболовный крючок, шило и обломки. Дальнейшее изучение выявило отпечатки ткани на их ржавой поверхности — следы того, что предметы были оставлены в тряпичном свертке или мешочке.
По словам руководителя раскопок — директора Учебно-научного музея ДВФУ Александра Попова, артефакты — ценные свидетельства развития древних технологий в Приморье. Они показывают отношение к металлу, области его применения, уровень материальной культуры древнего населения. Исследование находок позволит получить новые данные об эпохе зарождения культуры металла в Приморье.