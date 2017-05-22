В высокогорных лесах Вьетнама нашли лягушек-эльфов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Исследователи биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в составе международной группы ученых обнаружили и описали новый вид узкоротых чесночниц — лягушек, обитающих в высокогорных лесах Южного Вьетнама. Новому виду дали имя "эльфина" (Ophryophryne elfina) — по названию сказочных лесных существ. Статья с описанием вида опубликована в журнале ZooKeys.

Чесночницы получили свое название от того, что в случае опасности издают резкий чесночный запах, отпугивающий врагов. Ученые посчитали, что особенности внешности и необычное местообитание делает открытый вид лягушек придает им сходство с эльфами.

© Фото : Н. Поярков (фото предоставлено пресс-службой МГУ) Ophryophryne elfina в естественной среде обитания © Фото : Н. Поярков (фото предоставлено пресс-службой МГУ) Ophryophryne elfina в естественной среде обитания

Выросты над глазами, похожие на маленькие рога, и красно-оранжевые бугорки на коже, складывающиеся в причудливые узоры, делают Ophryophryne elfina похожими на сказочных персонажей. Сами же лягушки очень маленькие – длина их тела не превышает 3 см. Чесночницы были обнаружены в уникальных субтропических вечнозеленых горных лесах плато Лангибан (Южный Вьетнам) на высоте от 700 до 2200 м над уровнем моря. Даже в научной литературе эти леса называют эльфийскими: за счет постоянных испарений они обычно окутаны дымкой, деревья в них невысокие, густо покрытые мхом.

© Фото : Н. Поярков (фото предоставлено пресс-службой МГУ) «Эльфийские леса» постоянно окутаны туманом © Фото : Н. Поярков (фото предоставлено пресс-службой МГУ) «Эльфийские леса» постоянно окутаны туманом

Ученые описали Ophryophryne elfina в сопоставлении с другими видами узкоротых чесночниц: Ophryophryne synoria и Ophryophryne gerti. Проведенные исследования показали генетические различия между видами. Ученые также описали внешние различия, строение лягушек и записали звук их голоса. Оказалось, что брачные песни самцов Ophryophryne Южного Вьетнама напоминают птичий свист, который различается у представителей описанных видов по громкости, высоте тона, длительности "вызова" и количеству повторений за одну серию.

Ученые отмечают, что существование вновь описанного вида Ophryophryne elfina и других узкоротых чесночниц зависит от сохранности вечнозелёных влажных широколиственных лесов и чистоты горных ручьев, в которых эти лягушки размножаются. В исследовании говорится, что на сегодняшний день размер и динамика популяции лягушек данного вида, а также ареал обитания еще точно не определены. Поэтому авторы статьи рекомендуют внести описанный вид "эльфийских лягушек" в Красный список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой до тех пор, пока не будет собрана дополнительная информация об их жизни.