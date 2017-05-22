Российские ученые рассказали, как избежать рака кожи летом

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ученые из компании Genotek изучили предрасположенность жителей России к развитию меланомы, рака кожи, и подготовили список рекомендаций по защите себя от появления опухолей для любителей летних пляжей и Солнца, сообщает пресс-служба компании.

По официальной статистике ВОЗ, длительное пребывание на солнце является сегодня основной причиной развития меланомы и других форм рака кожи. Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила или напрямую разрушает ДНК, или же взаимодействует с молекулами в клетках нашей кожи и превращает часть из них в канцерогены.

Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых случаев заболевания меланомой, являющейся наиболее распространенной злокачественной опухолью, которая быстро дает метастазы. Примерно 40 % заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев.

Ученых интересовало то, как часто встречаются мутации в 16 генах, связанных с развитием особо тяжелых форм меланомы. Для поиска ответа на этот вопрос они проанализировали структуру ДНК примерно 1500 жителей России и стран ближнего зарубежья.

Среди них были ген PIGU, мутации в котором повышает вероятность развития меланомы в 1,7 раза, а также ген CDK10, мелкие опечатки в котором фактически удваивают шансы на возникновение рака кожи. И те, и другие мутации, как рассказали генетики, достаточно часто встречаются в геномах россиян – мутации в CDK10 есть у 11% протестированных жителей России и СНГ, а поломки в PIGU- у 3% из них.

Кроме того, специалисты компании Genotek выяснили, что примерно 1,5% россиян являются носителями мутации rs17119461 в 10 хромосоме, в несколько раз повышающей вероятность развития рака кожи.

И носителям этих мутаций, и остальным людям ученые рекомендуют всегда использовать средства защиты при походах на пляж или в особенно светлые солнечные дни. Главными из них являются две простых вещи – крема для загаров и зонты. Сотрудники Genotek рекомендуют использовать крема, которые содержат в себе вещества, хорошо блокирующие ультрафиолет — авобензон, оксибензон, мексорил, а также оксиды титана и цинка.

Россиянам, предрасположенным к развитию меланомы, ученые предлагают использовать крема с "двойным" уровнем SPF — 30 для непродолжительных прогулок под солнцем, и 50 – при длительном пребывании на пляже. Таким людям следует наносить крем не только на лицо и тело, но и на уши, кисти рук и ноги и избегать открытого солнца в обеденные часы.

Сегодня проходит российский День диагностики меланомы, всероссийская акция по привлечению внимания к раку кожи, организатором которой является Национальный Альянс дерматологов и косметологов. В более чем ста городах России проводится бесплатное консультирование пациентов, желающих пройти диагностику и получить рекомендации по профилактике меланомы.