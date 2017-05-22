О запрете ГМО

Запрет ГМО комментирует Рамиль Ришадович Вафин, главный научный сотрудник Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

В России с 2016 года действует закон, запрещающий выращивание и разведение на территории страны генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ.Все импортные семена теперь исследуют на содержание ГМО. Продавать партии или сеять без протокола испытаний не разрешат. Контролировать это будет Россельхознадзор. Роспотребнадзор оценит влияние генетически модифицированных организмов и продуктов на здоровье россиян. Если оно будет негативным, ведомство может начать отзывать свидетельства госрегистрации у таких продуктов и организмов.Тем временем, и в Германии с 1 января 2017 года также запретили выращивать генетически-модифицированные культуры, ФРГ еще в сентябре 2015 года заявила, что, согласно новым правилам ЕС, запретит выращивание ГМО-культур. Германия наряду с Францией являются наиболее твердыми и последовательными противниками распространения ГМО-культур на территории Евросоюза. Запрет на ГМО – благо это или мракобесие — вопрос дискуссионный, вызывающий ожесточенную полемику между сторонниками и противниками ГМО. На мой взгляд, единственный способ выяснить, как ГМО на самом деле влияют на живые организмы, – провести полноценные научные исследования международного уровня.