Ракета "Союз-СТ-А" вывела европейский спутник SES-15 на орбиту

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-СТ-А", запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане вывела европейский телекоммуникационный спутник SES-15 на геопереходную орбиту, сообщает компания-оператор пусков ракет "Союз" с Куру Arianespace.

"Спутник SES выведен на орбиту в рамках успешной миссии "Союза". Полет продолжался 5 часов 18 минут после запуска в 8.54.43 по местному времени во Французской Гвиане (14.54.53 мск) до отделения полезной нагрузки", — сообщает Arianespace.

Изначально запуск ракеты был запланирован на 4 апреля, однако масштабные социальные протесты, охватившие Французскую Гвиану и длившиеся несколько недель, привели к приостановке полетной деятельности на космодроме. В результате переговоров между протестующими и властями было подписано соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 миллиарда евро на социально-экономическое развитие региона.

Проект "Союз" в Гвианском космическом центре реализуется на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией, подписанного в ноябре 2003 года. Роскосмос отвечает за выполнение программы с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе (ФГУП "ЦЭНКИ", ОАО "РКЦ "Прогресс", НПО имени С. А. Лавочкина).