Биохимики из России нашли обезболивающие в яде полипов-актиний

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Биологи и биохимики из Российской академии наук обнаружили в яде морских полипов-актиний необычные бактерицидные вещества, подавляющие работу рецепторов боли и при этом не вызывающие зависимости. Инструкции по их производству были опубликованы в журналах Toxins и Journal of Biological Chemistry.

"Если научиться контролировать работу белка TRPA1, то можно сделать огромный шаг к точечному лечению множества заболеваний, основой которых является воспалительный процесс. Полноценные испытания найденных нами пептидов на животных покажут, есть ли у молекул потенциал для их практического применения в качестве средств против боли и воспаления", — заявил Сергей Козлов из Института биоорганической химии РАН в Москве.

В последние годы ученые находят все больше интересных аналогов многих лекарств, наркотиков и ядов в организмах целого ряда обитателей суши и морей. К примеру, пять лет назад французские биологи выделили мощнейший анальгетик – мамбалгин – из яда черных мамб, действующий на человека так же сильно, как опиаты, но при этом не вызывающий привыкания.

Яд морских улиток-конусов, как недавно узнали американские ученые, содержит в себе быстродействующий инсулин и еще один анальгетик, безопасный для долговременного использования. Эти улитки и некоторые другие морские животные, такие как рыбка-собачка Meiacanthus grammistes, научились использовать подобные обезболивающие в качестве оружия для отпугивания хищников и обездвиживания добычи.

Козлов и его коллеги из России и Норвегии открыли еще два подобных природных обезболивающее, изучая химический состав яда двух видов актиний, Metridium senile и Urticina eques, обитающих в северных широтах Мирового океана.

Актинии являются одними из самых примитивных и древних хищников на Земле, чьи предки появились еще во времена Кембрийского взрыва, 550 миллионов лет назад. Их щупальца, похожие по своей яркой раскраске на лепестки цветов, содержат в себе множество стрекательных клеток, впрыскивающих яд в тело рыб и других морских животных, проплывающих мимо полипа. Этот яд парализует добычу и позволяет актинии втянуть ее в себя и переварить.

Изучая состав ядов Metridium senile и Urticina eques, российские и норвежские ученые открыли два необычных белка, Ms9a-1 и Ueq 12-1, блокирующих работу рецепторов TRPA1 – особых каналов на поверхности нейронов и других клеток, отвечающих за развитие воспалительной реакции, чувствительность к холоду и боли и ряд других ощущений.

Как рассказывают авторы открытия, ученые достаточно давно научились принудительно включать TRPA1 и искусственно вызывать или усиливать боль, однако его блокировка оставалась недостижимой мечтой для биологов.

Первые опыты на мышах показали, что и Ms9a-1, и Ueq 12-1 могут справиться с этой задачей – они притупляли чувствительность к боли у грызунов и подавляли воспаления, не вызывая при этом других неприятных ощущений или зависимости, как опиоидные анальгетики. Что интересно, Ueq 12-1 еще к тому же подавляет размножение некоторых видов микробов, что позволяет использовать его и как анальгетик, и как антисептик.