Стеклообразная жизнь: витрификация поможет сохранить эмбрионы на века

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Давняя мечта писателей–фантастов воплощена в жизнь. Современная наука уже умеет замораживать людей и хранить их веками. Правда, пока удается криоконсервировать человека только на стадии эмбриона. Для этого применяется так называемая витрификация – сверхбыстрое замораживание с помощью особого криопротекторного раствора. Под действием этого раствора эмбрион переходит в стекловидное состояние. Витрификация гарантирует практически стопроцентную выживаемость зародышей.

Подобным методом можно заморозить также яйцеклетки и сперматозоиды. В зависимости от проблемы выбирается нужный биологический объект. Число женщин, решающих воспользоваться подобной "страховкой для поздней беременности", с годами растет. На криоконсервацию собственных яйцеклеток решается как множество обычных женщин по всему миру, так и известные всему миру "звезды" – от Аллы Пугачёвой до Селин Дион. Некоторые работодатели даже включают криоконсервацию в число корпоративных льгот – наряду со стандартными процедурами медицинской диагностики. В целом же, для заморозки остается уместным простейший принцип – "чем раньше, тем лучше".

Как происходит замораживание и размораживание эмбрионов? К ним добавляют особое вещество – криопротектор, предотвращающий повреждения при заморозке. Затем зародыши помещают в специально маркируемую соломинку. Далее они охлаждаются до чрезвычайно низких температур. В этом состоянии эмбрионы похожи на маленькие шарики, размещенные в жидком азоте при температуре –196°С. Соответственно, по извлечению из жидкого азота, "криоконсерв" постепенно размораживается при комнатной температуре, а криопротектор удаляется. Витрификация же, как метод, предполагает сверхбыстрый переход жидкости с криопротектором сразу в стеклообразное состояние. Эмбрионы на маленькой пластиковой лопатке погружаются в соломинку-держатель, замораживаются в жидком азоте буквально за десять-пятнадцать минут – и оттаивают столь же быстро.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © www.neo-clinic.com Процедура витрификации эмбрионов

Каков срок хранения замороженных "криоконсервов"? Жидкий азот при такой низкой температуре целиком останавливает метаболическую активность клеток, а эмбрионы могут храниться, собственно, "до востребования" – хоть десятилетиями (у замороженной яйцеклетки срок хранения пониже – до десяти лет). Ключевым фактором тут остается фактор юридический: то есть, своевременный контакт пациентов с клиникой. В течение оплаченного срока хранения те выбирают: продолжать ли хранение зародышей по окончании этого срока, переносить их в матку, утилизовать или, например, пожертвовать для научных исследований.

© AP Photo / Robert F. Bukaty Палочки для хранения замороженных эмбрионов © AP Photo / Robert F. Bukaty Палочки для хранения замороженных эмбрионов

И здесь порой не обходится без резонансных юридических процессов. Например, в 2017 году на всю Россию прославилось беспрецедентное судебное разбирательство между двумя супругами, которые при разводе не поделили эмбрионы.

Муж решил обратиться в клинику с просьбой утилизовать полученные ЭКО зародыши. Жена, напротив, подала иск с требованием запретить утилизацию. Впрочем, закончилось все тем, что истице пришлось отозвать свое требование – договор криоконсервации указывает, что хранение прекращается по письменному заявлению одного из супругов. Тем самым, оснований для дальнейшего рассмотрения дела не обнаружилось.

Цена витрификации получается более дешевой, чем проведение нового цикла ЭКО: хранение яйцеклеток или эмбрионов обходится примерно парой десятков тысяч рублей в год, а ЭКО – уже парой сотен тысяч.

"Криоконсервация эмбрионов – весьма щадящая процедура для пациентки. Если у женщины не получается родить в предполагаемый цикл или она желает родить ещё одного ребенка, то готовые эмбрионы позволяют избавить её от стимулирования огромными дозами гормонов. Будучи недавно разработанной как практика, витрификация сейчас занимает доминирующее положение в сфере деятельности эмбриологов. Обходясь без программного замораживателя, она оказывается весьма дешевой и применяется очень часто – как правило, её умеют делать все эмбриологи, работающие в клинике. Никакой особой альтернативы на смену витрификации пока не видится", – отмечает доктор биологических наук М. Л. Семенова, профессор кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Многие (например, Сьюзен Бьюли, профессор лондонского Королевского колледжа) верят, что вскоре криконсервацией будет пользоваться большинство молодых девушек, которым благоволят финансовые обстоятельства. Возможно, когда-нибудь она станет для женщин новым "рубиконом зрелости" и войдет в число традиционных ритуалов – вроде прокалывания ушей.