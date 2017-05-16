МГУ подписал соглашение о сотрудничестве с вузами арабских стран

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Московский университет им. Ломоносова подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией арабских университетов и Университетом Саудовской Аравии, которые предполагают обмен студентами и преподавателями, а также сотрудничество в научной сфере, сообщила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий во вторник провел рабочие встречи с генеральным секретарем Ассоциации Арабских университетов профессором Султаном Абуораби и делегацией Университета имени Короля Сауда, возглавляемой ректором профессором Бадраном Аль-Омаром. Подписание соглашений было приурочено ко дню рождения Института стран Азии и Африки МГУ.

"Это взаимодействие вузов арабских стран и российских вузов. Это традиционная история… для нас это очень хорошо, потому что мы будем работать не только по обмену между вузами, но и по научным связям в первую очередь. Это в области арабистики, области истории, культуры, антропологии в том числе", — сказала Васильева.

Как рассказал РИА Новости Садовничий, в Эр-Рияде очень продвинута медицина и технические науки. "Мы договорились, что начнем шаг за шагом сотрудничество в естественных науках. Ректор настроен очень позитивно",- сказал он.