Ольга Вшикова о бюрократизации науки

Комментарий Ольги Вшиковой, — доктора технических наук, профессора РАН, профессора кафедры высшей геодезии Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК)

"Небывалая по масштабам бюрократизация общества до катилась и до науки. "Наукометрические показатели", "повышение производительности труда ученого", "активизация публикационной активности" прочно вошли в жизнь научных организаций и высшей школы. Очевидно, что нужны критерии, позволяющие оценить эффективность труда ученого. В идеале, именно эффективность труда должна определять востребованность ученого, уровень его заработной платы. Поэтому встает вопрос: как, по каким критериям судить об эффективности людей науки и научных коллективов? Как в цифрах оценить производительность труда ученого? Очевидно, что одним из критериев эффективности служит публикационная активность – количество публикаций за единицу времени, как это не дико звучит. Но каждому понятно, что количество публикаций – это не все. Важно их качество. Десяток статей одного автора не стоят одной революционной публикации другого. Здесь я вижу две проблемы: выработка критерия, дающего объективную оценку производительности труда ученого с учетом количества и качества публикаций. Вторая проблема заключается в обеспечении условий, с одной стороны – стимулирующих публикационную активность, с другой – обеспечивающих контроль качества публикаций."