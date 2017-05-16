С МКС запустят микроспутники, передающие поздравления на четырех языках

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-06" в июле доставит на МКС студенческие космические аппараты, вещающие на четырех языках, которые будут запущены во время выхода в открытый космос, сообщает "Роскосмос".
Специалисты РКК "Энергия", студенты и молодые ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) в рамках космического эксперимента "Радиоскаф" уже завершили тестовые испытания малых спутников автономной интеллектуальной группировки и подготовили их к отправке на Байконур.
Уникальность автономной интеллектуальной группировки малых космических аппаратов в том, что новые научные и технические решения обеспечат самоорганизацию спутников и их взаимодействие для проведения экспериментов в открытом космосе.
Первая задача в рамках текущего этапа эксперимента заключается в достижении автономной самоорганизации аппаратов для оценки возможности включения в группировку большего числа спутников. В дальнейшем будет обеспечена возможность распределенного приема радиосигнала.