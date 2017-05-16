"Кассини" сфотографировал гигантскую тень Сатурна на его кольцах

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню весеннего равноденствия, сообщает НАСА.

Кольца Сатурна, как сегодня считают ученые, возникли в результате разрушения "зародыша" планеты в первые дни существования Солнечной системы. Он подошел слишком близко к планете-гиганту, был разорван приливными силами и раздроблен на множество мелких осколков, самые плотные из которых были "съедены" Сатурном и Титаном, а остальные – образовали материал будущих колец.

В феврале этого года, во время одного из "нырков" через кольца Сатурна, "Кассини" удалось получить детальные фотографии того, как тень планеты покрывает кольца, подсвеченные сиянием далекого Солнца. Длина этой тени, как рассказывают ученые, не является постоянной – ось вращения Сатурна несколько наклонена к плоскости его орбиты, благодаря чему на планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет.

Когда "Кассини" прибыл в систему Сатурна в июле 2004 года, тень Сатурна постепенно удлинялась, так как в то время на северном полушарии планеты царила зима. В 2009 году, когда на Сатурне наступил день осеннего равноденствия, рост тени прекратился, и она начала отступать.

В мае этого года наступает очередная знаменательная дата для Сатурна – день летнего солнцестояния, когда тень планеты станет минимально короткой. В это время, как пояснили в НАСА, она будет едва касаться двух ближних к планете колец, а остальные кольца будут всегда освещены Солнцем. Через два года она опять станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.

Вчера "Кассини" успешно совершил свой четвертый пролет через "дырку" между кольцами и атмосферой Сатурна. В ходе этого сближения он изучил структуру гравитационного поля Сатурна и измерил точную массу его колец, пролетев на расстоянии в 2600 километров от верхнего слоя облаков планеты-гиганта. Следующее сближение зонда и Сатурна состоится 22 мая, в следующий понедельник.