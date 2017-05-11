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РИА Наука
РИА Наука

Технологии защиты закрытой правительственной ВЧ-связи в годы войны

13:2611.05.2017
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© РИА Новости . Сергей КосыревПерейти в фотобанкДевушка-связистка у полевого телефона в годы ВОВДевушка-связистка у полевого телефона в годы ВОВ
© РИА Новости . Сергей Косырев
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В книге Владимира Богомолова "Момент истины" о Великой Отечественной Войне часто упоминаются "записки по ВЧ" и аппараты ВЧ-связи, по которым верховный главнокомандующий связывался со штабами. Связь была защищенной, и ее невозможно было подслушать без использования специальных средств. Что это был за тип связи?

"ВЧ-связь", "кремлёвка", АТС-1 – система защищенных каналов связи, которая и по сей день обеспечивает стабильность и конфиденциальность переговоров руководителей государства, министерств, стратегических предприятий. Методы защиты многократно усложнились и  усовершенствовались, но задача осталась неизменной: беречь разговоры государственного уровня от посторонних ушей.

Связист тянет провода полевой армейской связи. 1942 год
© РИА Новости . Владимир Гальперин
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За связь без брака: военные связисты в боях за Россию
В годы Великой Отечественной Войны, по словам маршала  И.Х.Баграмяна  "без ВЧ-связи не начиналось и не проводилось ни одного значительного военного действия. ВЧ-связь сыграла исключительную роль как средство управления войсками и содействовала выполнению боевых операций". Ей обеспечивались не только штабы, но и командование непосредственно на передовых линиях, на дозорных пунктах, плацдармах. Уже на исходе войны наиболее кратко вклад правительственной связи в победу охарактеризовал прославленный маршал К.К. Рокоссовский: "Использование средств правительственной связи в годы войны произвело революцию в управлении войсками".

© РИА Новости . Виктор КинеловскийПерейти в фотобанкКонстантин Рокоссовский
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
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Константин Рокоссовский

В основу правительственной связи, появившейся в 1930-е годы, был положен принцип высокочастотного (ВЧ) телефонирования. Он позволяет передавать человеческий голос, "перенесенный" на более высокие частоты, делая его недоступным для прямого прослушивания и давая возможность передавать несколько переговоров по одному проводу.
Первые опыты с внедрением высокочастотной многоканальной телефонной связи проводились с 1921 г. на Московском заводе "Электросвязь" под руководством В.М. Лебедева. В 1923 г. ученый П.В. Шмаков завершил опыты по одновременной передаче двух телефонных переговоров на высоких частотах и одного на низкой частоте по кабельной линии протяженностью 10 км.
Большой вклад в развитие высокочастотной телефонной связи внес ученый, профессор Павел Андреевич Азбукин. Под его руководством в 1925 г. на Ленинградской научно-испытательной станции была разработана и изготовлена первая отечественная аппаратура ВЧ-связи, которую можно было использовать на медных телефонных проводах.

© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТелефон правительственной связи в Главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Телефон правительственной связи в Главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова

Чтобы понять принцип телефонной ВЧ-связи, вспомним, что обычный человеческий голос  производит колебания воздуха в полосе частот 300-3200 Гц,  и поэтому для передачи звука по обычному телефонному каналу необходима выделенная полоса в пределах от 0 до 4 кГц, где звуковые колебания будут преобразовываться в электромагнитные. Прослушать телефонный разговор по простой телефонной линии можно, просто подключив телефонный аппарат, телефонную трубку или динамик к проводу. Но можно пустить по проводу более высокую полосу частот, значительно превышающую частоту голоса – от 10 кГц и выше. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаГрафик амплитудной модуляции
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
График амплитудной модуляции

Это будет так называемый несущий сигнал. И тогда колебания, возникающие от человеческого голоса,  можно "спрятать" в изменении его характеристик — частоты, амплитуды, фазы. Эти изменения несущего сигнала и будут  передавать звук человеческого голоса, образуя огибающий сигнал. Попытки подслушать разговор, подключившись к линии простым телефонным аппаратом, без специального устройства не получится – будет слышен только высокочастотный сигнал.
Первые линии правительственной ВЧ-связи были протянуты от Москвы в Харьков и Ленинград в 1930 году и вскоре технология распространилась по всей стране. К середине 1941 г. сеть правительственной ВЧ-связи включала в себя 116 станций, 20 объектов, 40 трансляционных пунктов и обслуживала около 600 абонентов. Работы инженеров того времени позволили также запустить в 1930 году первую автоматическую станцию Москвы, которая впоследствии проработала 68 лет.

Связисты в войну обеспечивали телефонное соединение ценой жизни
© РИА Новости . Ольга Балахнина, Игорь Мазунин
Связисты в войну обеспечивали телефонное соединение ценой жизни
В тот период ученые и инженеры решали задачи по усовершенствованию защиты линий связи и одновременно вели разработки сложной шифрующей аппаратуры. Разработанные системы шифрования были очень высокого уровня и по оценкам руководства армией во многом обеспечили успех воинских операций. Маршал Г.К. Жуков отмечал: "Хорошая работа шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение". Сходного  мнения придерживался и маршал А.М. Василевский: "Ни одно донесение о готовящихся военно-стратегических операциях нашей армии не стало достоянием фашистских разведок".

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