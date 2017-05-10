Ученые выяснили, как глазной паразит управляет поведением рыб

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ученые из Института экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН пришли к выводу, что простейший паразит – глазная трематода Diplostomum pseudospathaceum – способен управлять поведением рыб. Паразит, селящийся в глазных яблоках рыб, воздействует на их поведение таким образом, что сначала оберегает от преждевременного съедения, а потом наоборот подталкивает в клюв хищным птицам. Статья с результатами исследований опубликована в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Особенность трематоды в том, что за свой жизненный цикл она меняет "хозяев" три раза. Сначала паразит поселяется и размножается в кишечнике птицы, откладывая там яйца. После попадания в водоем вместе с пометом птицы, личинки, вылупившиеся из яиц, начинают искать нового "хозяина" – улитку.

Созрев внутри нее, личинка выходит наружу, чтобы проникнуть внутрь рыбы. Пробравшись через кожу, личинка трематоды начинает миграцию к глазному хрусталику, чтобы уже там затаиться и вырасти до взрослой особи. Примерно через месяц паразит становится готов к размножению и ему нужно попасть внутрь птицы, чтобы запустить цикл заново. Все это время паразит управляет поведением рыбы, чтобы ее не съели раньше времени, а съели вовремя и именно птицы.

Активное движение у поверхности воды делает рыбу более заметной и доступной для атаки. Когда же рыба замирает, она делается почти невидимой с воздуха за счет особенностей преломления света.

В 2015 году в проведенном исследовании под руководством Михаила Гопко из ИПЭЭ РАН отмечалось, что зараженная незрелыми личинками трематоды рыба плавала значительно менее активно, чем незараженные особи, и была за счет этого менее заметна для хищных птиц.

Далее было изучено поведение радужной форели, зараженной взрослыми особями трематоды, уже готовой к смене "хозяина" и возобновлению цикла размножения внутри птицы. Паразиту необходимо, чтобы форель оказалась в желудке хищника, и он вынуждает рыбу держаться ближе к поверхности и плавать более активно.

Когда исследователи сымитировали атаку птицы, создав похожую тень на поверхности воды, вся рыбная стая, над который проводили эксперименты, замерла, сделавшись "невидимой". После окончания "атаки" зараженная рыба возобновила движения значительно раньше остальных, превратившись в отличную мишень.

По мнению ученых, оба исследования показывают как трематоды различного возраста манипулируют поведением своего хозяина. Пока паразиты слишком молоды для размножения, их цель защитить рыбу, где они живут. Взрослые паразиты, напротив стремятся размножаться, но для этого им необходимо попасть внутрь птицы, т.е. подтолкнуть рыбу к съедению.

Ученые также провели эксперимент по сравнению времени возобновления двигательной активности рыбы, зараженной взрослыми и неразвитыми паразитами одновременно, и выяснили, что поведение рыбы регулируется взрослыми особями, делая ее более уязвимой для воздушных хищников.