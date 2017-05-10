США
10.0510 мая13:33МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как глазной паразит управляет поведением рыб

13:2110.05.2017
(обновлено: 13:26 10.05.2017)
01360
© Fotolia / vadim_flАквариумная рыбка Барбус суматранскийАквариумная рыбка Барбус суматранский
© Fotolia / vadim_fl

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ученые из Института экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН пришли к выводу, что простейший паразит – глазная трематода Diplostomum pseudospathaceum – способен управлять поведением рыб. Паразит, селящийся в глазных яблоках рыб, воздействует на их поведение таким образом, что сначала оберегает от преждевременного съедения, а потом наоборот подталкивает в клюв хищным птицам. Статья с результатами исследований опубликована в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Особенность трематоды в том, что за свой жизненный цикл она меняет "хозяев" три раза. Сначала паразит поселяется и размножается в кишечнике   птицы, откладывая там яйца. После попадания в водоем вместе с пометом птицы, личинки, вылупившиеся из яиц, начинают искать нового "хозяина" – улитку.

Мышь, вылеченная от токсоплазмоза, не потеряла своего бесстрашия перед запахом и видом кошек
© Фото : Wendy Ingram, Adrienne Greene
Ученые выяснили, как "зомби"-паразит кошек управляет мозгом человека
Созрев внутри нее, личинка выходит наружу, чтобы проникнуть внутрь рыбы. Пробравшись через кожу, личинка трематоды начинает миграцию к глазному хрусталику, чтобы уже там затаиться и вырасти до взрослой особи. Примерно через месяц паразит становится готов к размножению и ему нужно попасть внутрь птицы, чтобы запустить цикл заново.  Все это время паразит управляет поведением рыбы, чтобы ее не съели раньше времени, а съели вовремя и именно птицы.

Активное движение у поверхности воды делает рыбу более заметной и доступной для атаки. Когда же рыба замирает, она делается почти невидимой с воздуха за счет особенностей преломления света.
В 2015 году в проведенном исследовании под руководством Михаила Гопко из ИПЭЭ РАН отмечалось, что зараженная незрелыми личинками трематоды рыба плавала значительно менее активно, чем незараженные особи, и была за счет этого менее заметна для хищных птиц.

Далее было изучено поведение радужной форели, зараженной взрослыми особями трематоды, уже готовой к смене "хозяина" и возобновлению цикла размножения внутри птицы. Паразиту необходимо, чтобы форель оказалась в желудке хищника, и он вынуждает рыбу держаться ближе к поверхности и плавать более активно. 

Пчелы. Архив
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Мушка-паразит «зомбирует» пчел и заставляет сбегать из улья
Когда исследователи сымитировали атаку птицы, создав похожую тень на поверхности воды, вся рыбная стая, над который проводили эксперименты,  замерла, сделавшись "невидимой".  После окончания "атаки" зараженная рыба возобновила движения значительно раньше остальных, превратившись в отличную мишень.

По мнению ученых, оба исследования показывают как трематоды различного возраста манипулируют поведением своего хозяина. Пока паразиты слишком молоды для размножения,  их цель защитить рыбу, где они живут. Взрослые паразиты, напротив стремятся размножаться, но для этого им необходимо попасть внутрь птицы, т.е. подтолкнуть рыбу к съедению.
Ученые также провели эксперимент по сравнению времени возобновления двигательной активности рыбы, зараженной взрослыми и неразвитыми паразитами одновременно, и выяснили, что поведение рыбы регулируется взрослыми особями, делая ее более уязвимой для воздушных хищников.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена