Артефакты из римского метро

В Риме где ни копни, — тут же наткнешься на исторически значимую амфору или золотую монету! Вот и приходится превращать вестибюли станций метро с музейное пространство. При расширении линии С римские метростроевцы столкнулись с массой артефактов эпохи императора Адриана (I век н.э.): это посуда, мраморные панели, медные, серебряные и золотые монеты. Археологи считают, что раньше на этом месте находилась ферма со сложной системой искусственного орошения земли. Во время строительных работ археологи достигли глубины 20 метров, проникнув в прошлое на 20 веков назад. Здесь все соответствует эпохе Адриана, который сам был художником и покровительствовал развитию искусств и науки. В "Извлечении" Аврелия Виктора говорится, что за пристрастие ко всему греческому, римляне называли Адриана греком, в насмешливой форме этого слова, graeculus ("греченком"). Он очень хорошо знал греческую литературу, вкус и обычаи афинян, говорил по‑гречески, как афинянин, умел петь, играть на китаре, был живописцем и скульптором. Все эти пристрастия видны в стиле амфор, посуды и других артефактов римского метро. Теперь эти исторические ценности выставлены в витринах на станции Сан Джованни. Но официальное открытие станции намечено на осень 2017 года.



